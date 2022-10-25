Samsung yeni bir kamera uygulaması duyurdu

Samsung Camera Assistant
Samsung Camera Assistant adıyla geliştirilen uygulama Galaxy akıllı telefonların kamerasını kullanırken daha gelişmiş ayarları otomatik olarak yapabilmenizi sağlıyor. Fotoğraf modunda iken deklanşöre uzun basarak video kaydedebilme, görsellerdeki bulanıklığı giderebilme, çekim esnasında otomatik lens geçişleri, otomatik HDR, sürekli çekim sayısını belirleyebilme gibi ayarlar bunlar arasında.
Özelleştirme imkânını daha da arttıracak olan Camera Assistant uygulaması Galaxy Mağazası üzerinden Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerde indirmeye sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye sunulacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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