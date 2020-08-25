Samsung Cihazımı Bul özelliği çevrim dışı da çalışıyor

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Son dönemde insanların taşınabilir cihazlarını takip edebilmesi adına konum tabanlı cihaz bulma uygulamaları artmaya başladı. Tablet, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarınızı olası çalınma veya kaybolmalara karşı takip edebileceğiniz veya uzaktan format gibi işlemler yapabileceğiniz takip uygulamaları daha yetenekli hale geliyor.

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Samsung Cihazımı Bul daha yetenekli

Cihaz bulma uygulamaları genel olarak WiFi, GPS veya hücresel veri üzerinden kullanılıyor ve eğer bunlar kapalı ise bulmak oldukça zorlaşıyor. Samsung; cihazlarınızı herhangi bir kaybolma veya çalınma durumunda konum tabanlı takip edebileceğiniz Cihazımı Bul özelliğine önemli bir teknoloji kazandırdı.

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Yeni teknoloji ile Samsung cihazları arasında bir örgü ağ kurulabilecek. Kaybolmuş ve veri bağlantıları kapatılmış bir Samsung cihazının yakınlarında bulunan diğer Samsung cihazları ping atarak yerini tespit etmeye çalışacak. Bulduğunda ise kullanıcısına bildirim gönderecek ve merkezi birime de rapor iletecek.

Eğer tam kablosuz kulaklık ve akıllı saatler de son olarak bu kayıp Samsung cihazına bağlanmış ise yine bu örgü ağ içerisinde tespit edilebilecek. Bunun için Samsung cihazınızda Cihazımı Bul 7.1.08.0 sürümünün yüklü olması ve çevrim dışı tarama özelliğinin açık olması gerekiyor. Çevrim dışı tarama; çevrede ne kadar çok cihaz varsa o kadar etkili oluyor.

https://www.engadget.com/samsung-find-my-mobile-offline-174548570.html

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