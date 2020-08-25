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    Samsung Cihazımı Bul özelliği çevrim dışı da çalışıyor

    Samsung Cihazımı Bul özelliği bundan böyle yakınlardaki Samsung cihazlarını da kullanarak kaybolan ve hatta internet bağlantısı kapatılan cihazınızı bulabilecek.
    1 gün
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Cihazımı Bul özelliği çevrim dışı da çalışıyor
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    Son dönemde insanların taşınabilir cihazlarını takip edebilmesi adına konum tabanlı cihaz bulma uygulamaları artmaya başladı. Tablet, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarınızı olası çalınma veya kaybolmalara karşı takip edebileceğiniz veya uzaktan format gibi işlemler yapabileceğiniz takip uygulamaları daha yetenekli hale geliyor.

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    Samsung Cihazımı Bul daha yetenekli

    Cihaz bulma uygulamaları genel olarak WiFi, GPS veya hücresel veri üzerinden kullanılıyor ve eğer bunlar kapalı ise bulmak oldukça zorlaşıyor. Samsung; cihazlarınızı herhangi bir kaybolma veya çalınma durumunda konum tabanlı takip edebileceğiniz Cihazımı Bul özelliğine önemli bir teknoloji kazandırdı.

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    Yeni teknoloji ile Samsung cihazları arasında bir örgü ağ kurulabilecek. Kaybolmuş ve veri bağlantıları kapatılmış bir Samsung cihazının yakınlarında bulunan diğer Samsung cihazları ping atarak yerini tespit etmeye çalışacak. Bulduğunda ise kullanıcısına bildirim gönderecek ve merkezi birime de rapor iletecek.

    Eğer tam kablosuz kulaklık ve akıllı saatler de son olarak bu kayıp Samsung cihazına bağlanmış ise yine bu örgü ağ içerisinde tespit edilebilecek. Bunun için Samsung cihazınızda Cihazımı Bul 7.1.08.0 sürümünün yüklü olması ve çevrim dışı tarama özelliğinin açık olması gerekiyor. Çevrim dışı tarama; çevrede ne kadar çok cihaz varsa o kadar etkili oluyor.



    https://www.engadget.com/samsung-find-my-mobile-offline-174548570.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bana zorla Samsung'u savunduracaksınız. Bu özelliği kullanmıyorsanız kapatırsınız. Problem? Çalınan ya da kaybolan cihazınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yapılmış bir teknoloji sonuçta. Gerek duyan kullanıcılar kullanır. Ama kapattıktan sonra başınıza bir durum gelirse keşke kapatmasaydım demeyin sonra. Teknolojinin son imkanlarını kullanırken teknolojinin geldiği yerden sürekli şikayet eden kullanıcıları duymak artık bıkkınlık vermeye başladı.
    Kimse size zorla teknoloji kullandırmıyor. Hepsinden şikayetçiyseniz teknolojiye bulaşmayıp inzivaya çekileceğiniz bir hayat tarzı yaşayabilirsiniz. Bunu yapabilecek kadar bağımsız ve kendisiyle barışık olmayan ama teknolojinin nimetlerini dibine kadar kullanırken elindeki cihaza yapışık yaşayıp sürekli teknolojiden yakınan insanlardan artık gına geldi.
    Bana zorla Samsung'u savunduracaksınız. Bu özelliği kullanmıyorsanız kapatırsınız. Problem? Çalınan ya da kaybolan cihazınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yapı...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bana zorla Samsung'u savunduracaksınız. Bu özelliği kullanmıyorsanız kapatırsınız. Problem? Çalınan ya da kaybolan cihazınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yapılmış bir teknoloji sonuçta. Gerek duyan kullanıcılar kullanır. Ama kapattıktan sonra başınıza bir durum gelirse keşke kapatmasaydım demeyin sonra. Teknolojinin son imkanlarını kullanırken teknolojinin geldiği yerden sürekli şikayet eden kullanıcıları duymak artık bıkkınlık vermeye başladı.
    Kimse size zorla teknoloji kullandırmıyor. Hepsinden şikayetçiyseniz teknolojiye bulaşmayıp inzivaya çekileceğiniz bir hayat tarzı yaşayabilirsiniz. Bunu yapabilecek kadar bağımsız ve kendisiyle barışık olmayan ama teknolojinin nimetlerini dibine kadar kullanırken elindeki cihaza yapışık yaşayıp sürekli teknolojiden yakınan insanlardan artık gına geldi.
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    ismailşanlı 1 gün
    bataryayı yiyip bitiriyor hocam. Ben kapalı tutuyorum
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    bu nasıl çevrim dışı !
    doğru çalışmayan bir şeyi
    doğru bir çalışma modeliymiş gibi anlatmak ! saçma !

    telefonu fiziksel olarak çalınması zaten bir suç !!!
    birde telefonunuz elinizdeyken,
    sizden izinsiz arka planda bir haltlar çevrilmesi
    o da ap ayrı bir suç !

    arka planda GPS izlenme verileriniz akıyor !!!

    seçim günü gelince seçimlerle ilgili sizi iyi tanıyan bir yapay zeka ;
    sizi çok güzel kandıran seçim vaatleri oluşturursa

    aynı amerikadaki gibi ; duygusal bir kararla ülkenin yönetimini
    beni en iyi anlayan adama veriyorum dersin,
    sonra da bunu kim seçti diye söylenen amerikalılar gibi oluruz !
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    Tengrist 1 gün
    Ben kapattım bataryayı emiyor resmen
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 gün
    samsung'un oluşturduğu bu ağ umarım hacker'ler için ekmek kapısı olmaz
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