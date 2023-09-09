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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 beta sürprizi

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak One UI 6.0 beta bir model için daha erişime açıldı. İşte detaylar
    Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 beta sürprizi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, yaklaşık bir ay önce başlatılan Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 6 beta, bir model için daha erişime açıldı. 

    Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 beta sürprizi

    Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ulaştı. Günümüzde ise Samsung, odağını orta seviye cihazlara çevirmiş durumda. Kore'den gelen yeni raporlara One UI 6.0 beta, an itibarıyla Galaxy A54 modeli için erişime açıldı.

    Yeni sürümün şu an için yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Ancak çalışmaların büyük oranda hızlandığını ve diğer pazarlara da çok yakında sunulacağını söylemek doğru olur. Meraklı kullanıcılar One UI beta programına Galaxy A54 cihazlarındaki Samsung Members uygulamasından kaydolabilirler. 

    Ancak bunun için bir süre beklemeniz gerektiğini belirtelim. Başvuru kabul edildikten sonra telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidilerek One UI 6.0 beta güncellemesini yükleyebilirsiniz. 

    One UI 6.0 alacak Galaxy telefonlar

    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A14
    • Galaxy A13
    • Galaxy A04s
    • Galaxy M54
    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M23
    • Galaxy F54
    • Galaxy F23
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy Xcover 6 Pro
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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