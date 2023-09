Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, yaklaşık bir ay önce başlatılan Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 6 beta, bir model için daha erişime açıldı.

Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 beta sürprizi

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve bunun ardından amiral gemisi telefonlara ulaştı. Günümüzde ise Samsung, odağını orta seviye cihazlara çevirmiş durumda. Kore'den gelen yeni raporlara One UI 6.0 beta, an itibarıyla Galaxy A54 modeli için erişime açıldı.

Yeni sürümün şu an için yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu belirtelim. Ancak çalışmaların büyük oranda hızlandığını ve diğer pazarlara da çok yakında sunulacağını söylemek doğru olur. Meraklı kullanıcılar One UI beta programına Galaxy A54 cihazlarındaki Samsung Members uygulamasından kaydolabilirler.

Ancak bunun için bir süre beklemeniz gerektiğini belirtelim. Başvuru kabul edildikten sonra telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidilerek One UI 6.0 beta güncellemesini yükleyebilirsiniz.

One UI 6.0 alacak Galaxy telefonlar

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

