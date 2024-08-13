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    Samsung’dan Galaxy S23 serisi kullanıcılarına güzel haber

    Özellikle son yıllardaki güncelleme hızı başarısıyla kullanıcılarını fazlasıyla mutlu eden Samsung, Galaxy S23 serisi kullanıcıları için yine bu özelliğini ön plana çıkartıyor.

    Samsung’dan Galaxy S23 serisi kullanıcılarına güzel haber Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Galaxy S23 serisi, Ağustos 2024 güvenlik güncellemesini almaya başladı. Kullanıcılarını üstün performansıyla şaşırtan Galaxy S23 serisi, en yeni Galaxy S24 serisi ile kıyaslandığında büyük farklar taşımıyor ve hala sorunsuz çalışıyor. Serinin güç kaynağı olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, performans konusunda etkileyici sonuçlar sunuyor. Samsung, bu seriye dört büyük yazılım güncellemesi sözü vermişti ve bu cihazlar Android 17'ye kadar yeni sürümlerle güncellenmeye devam edecek. Ancak Android 17, bu serinin alacağı son büyük güncelleme olacak.

    One UI 6.1.1 ne zaman gelecek?

    Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modellerinden oluşan seri, dün itibariyle (12 Ağustos 2024) Ağustos 2024 güvenlik güncellemesini aldı. Bu güncelleme, önemli güvenlik açıklarını kapatarak sistemin genel optimizasyonunu artırıyor. Kullanıcıların merakla beklediği bir diğer gelişme ise bu güncellemenin ardından gelecek olan One UI 6.1.1 güncellemesi. Samsung'un bu güncellemeyi iki hafta içinde sunması bekleniyor. Aynı zamanda, One UI 7.0 beta testlerinin de yakında başlaması öngörülüyor. Galaxy S23 serisinin bu test aşamasına dahil edilmesi muhtemel ve kullanıcılar, One UI 7'nin getireceği yenilikleri erkenden deneyimleme fırsatı bulabilecek.

    Samsung'un One UI 7 ile yapacağı değişiklikler konusunda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Bu yeni güncellemenin kullanıcıları memnun etmesi ve sorunsuz bir geçiş sağlaması bekleniyor. Galaxy S23 Ultra kullanıcıları, özellikle bu güncellemenin performansını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. One UI 7'nin yayınlanmasının ardından deneyimler paylaşıldıkça, kullanıcıların geri bildirimleri daha da önemli hale gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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