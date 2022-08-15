Samsung’un yeni katlanabilir cihazları ortaya çıktı

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Katlanabilir ekranlar konusunda sektör lideri haline gelen Samsung yenilik geliştirmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda çizim olarak gördüğümüz projeler artık yavaş yavaş prototip haline gelmeye başladı.

Samsung Fold tabletler

Samsung’un önümüzdeki dönemde katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı biliniyor. Galaxy Z Fold serisinin aksine üçe katlanan bu cihaz ortaya daha büyük bir tablet ekranı çıkarabiliyor. Bunun haricinde iki prototip daha mevcut.

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İlk prototip normal bir tablet görünümünde ancak dikey pozisyonda iki yana doğru genişleyen ekran sayesinde çok daha büyük bir tablet ortaya çıkıyor. İkinci prototip ise iki kenarın da içe doğru katlandığı büyük ve küçük iki cihazdan oluşuyor.

Ayrıca yine rulo şeklinde bir kenarı uzayabilen akıllı telefon ve ikiye katlanabilen dizüstü prototipi de zaten bir süredir gündemdeydi. Bunların hangisi veya hangileri piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak en azından Z şeklinde üçe katlanan tablet beklentisi oluşmuş durumda.

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