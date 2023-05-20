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    İddia: Samsung, ChromeOS ve DeX hibriti bir bilgisayar üzerinde çalışıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilginç projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni bir rapora göre firmanın yeni bilgisayarı ChromeOS ve Dex karışımı bir işletim sistemine sahip olacak.
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    Samsung DeX ve ChromeOS temelli bir bilgisayar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji pazarlarını şekillendiren projelere imza atan Samsung, ilginç bir fikir üzerine çalışıyor olabilir. 2020 yılında ortaya çıkan ve daha sonra rafa kaldırıldığı düşünülen Samsung DeXbook, yakında farklı bir şekilde hayata geçirilebilir.

    Samsung DeXbook, Exynos işlemcisine sahip olacak

    OreXda tarafından yayınlanan bir habere göre Samsung, ChromeOS ve DeX platformlarını birleştirecek bir cihaz üzerine çalışıyor. Bu cihaz, muhtemelen 2020 yılında sızıntılara düşen Samsung DeXbook’un farklı bir versiyonu. DeXbook, Galaxy akıllı telefon ve tablet sahipleri için bir DeX istasyonu olarak kullanılabilecek bir 14.1 inçlik taşınabilir bir monitör olarak geliştiriliyordu ancak görünüşe göre firma, bu fikrinden vazgeçmiş.

    Samsung Dex Tam Boyutta Gör
    OreXda’nın kaynağına göre yeni DeXbook, 5 veya 7nm sürecinde geliştirilen bir Exynos yonga setinden güç alacak ancak bu çipin hangi Exynos modeli olacağı belli değil. Ayrıca firmanın ChromeOS ve DeX platformlarını nasıl bir araya getireceği de merak konusu. Belki de Google, Samsung’a ChromeOS üzerine OneUI temelli bir işletim sistemi kurmasına izin verecektir. Samsung’un bu ilginç projesinin yeni bir Galaxy Book for Windows on Arm cihazı ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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