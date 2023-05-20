İddia: Samsung, ChromeOS ve DeX hibriti bir bilgisayar üzerinde çalışıyor

OreXda tarafından yayınlanan bir habere göre Samsung, ChromeOS ve DeX platformlarını birleştirecek bir cihaz üzerine çalışıyor. Bu cihaz, muhtemelen 2020 yılında sızıntılara düşen Samsung DeXbook’un farklı bir versiyonu. DeXbook, Galaxy akıllı telefon ve tablet sahipleri için bir DeX istasyonu olarak kullanılabilecek bir 14.1 inçlik taşınabilir bir monitör olarak geliştiriliyordu ancak görünüşe göre firma, bu fikrinden vazgeçmiş.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.