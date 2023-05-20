İddia: Samsung, ChromeOS ve DeX hibriti bir bilgisayar üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji pazarlarını şekillendiren projelere imza atan Samsung, ilginç bir fikir üzerine çalışıyor olabilir. 2020 yılında ortaya çıkan ve daha sonra rafa kaldırıldığı düşünülen Samsung DeXbook, yakında farklı bir şekilde hayata geçirilebilir.

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Samsung DeXbook, Exynos işlemcisine sahip olacak

OreXda tarafından yayınlanan bir habere göre Samsung, ChromeOS ve DeX platformlarını birleştirecek bir cihaz üzerine çalışıyor. Bu cihaz, muhtemelen 2020 yılında sızıntılara düşen Samsung DeXbook’un farklı bir versiyonu. DeXbook, Galaxy akıllı telefon ve tablet sahipleri için bir DeX istasyonu olarak kullanılabilecek bir 14.1 inçlik taşınabilir bir monitör olarak geliştiriliyordu ancak görünüşe göre firma, bu fikrinden vazgeçmiş.

Tam Boyutta Gör OreXda’nın kaynağına göre yeni DeXbook, 5 veya 7nm sürecinde geliştirilen bir Exynos yonga setinden güç alacak ancak bu çipin hangi Exynos modeli olacağı belli değil. Ayrıca firmanın ChromeOS ve DeX platformlarını nasıl bir araya getireceği de merak konusu. Belki de Google, Samsung’a ChromeOS üzerine OneUI temelli bir işletim sistemi kurmasına izin verecektir. Samsung’un bu ilginç projesinin yeni bir Galaxy Book for Windows on Arm cihazı ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung DeX ve ChromeOS temelli bir bilgisayar geliştiriyor