Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu

Gelir anlamında dünyanın ikinci büyük, kapasite anlamında ise en büyük dökümcüsü konumundaki Samsung’un başı hatalarla dertte. Üretim bantlarının bazılarında ortaya çıkan bozukluklar hatalı üretime yol açıyor.

Sıkıntılı süreç

Yılın başlarında ilk nesil 10nm DRAM üretim bantlarında bazı sızıntılar nedeniyle bozukluklar oluşmuş ancak Samsung’un erken müdahalesiyle çok fazla DRAM ünitesine etki etmeden giderilmişti. Ne var ki aynı sızıntıların diğer üretim bantlarını da bozduğu ifade ediliyor.

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Bozulan üretim bantları nedeniyle üretilen DRAM modülü veya diğer yongaların bazı kısımlarında hatalar veya hiç çalışmama gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların büyük kısmı müşterilere gönderildiği için kırılan kol yen içinde de kalmıyor.

Samsung, Güney Kore tesislerindeki 8 inçlik plaka üretim bantlarında ortaya çıkan bu yeni bozukluğun kısa sürede giderildiğini ve milyonlarca dolarlık zararın oluştuğunu açıkladı. Uzmanlar ise asıl zararın on milyonlarca dolar olabileceğini ifade ediyor.

En büyük zarar ise Samsung’un imaj ve güvenilirliğine gelecek. Bu nedenle müşterilerin rakip TSMC’ye kayması söz konusu. Kaynaklar firmanın 2030 yılında hedeflediği yarı iletken pazarın lideri hedefinin aksayabileceğini düşünüyor.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-fights-off-damage-from-contaminated-dram-semiconductor-devices.html