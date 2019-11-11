Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu

    Gelecek yıllarda yarı iletken sektörünün en agresif firması konumuna gelmek için çaba gösteren Samsung büyük bir şanssızlıkla sarsıldı. Üretim tesislerinde sıkıntı var.
    1 hf.
    3b
    1
    8
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu

    Gelir anlamında dünyanın ikinci büyük, kapasite anlamında ise en büyük dökümcüsü konumundaki Samsung’un başı hatalarla dertte. Üretim bantlarının bazılarında ortaya çıkan bozukluklar hatalı üretime yol açıyor.

    Sıkıntılı süreç

    Yılın başlarında ilk nesil 10nm DRAM üretim bantlarında bazı sızıntılar nedeniyle bozukluklar oluşmuş ancak Samsung’un erken müdahalesiyle çok fazla DRAM ünitesine etki etmeden giderilmişti. Ne var ki aynı sızıntıların diğer üretim bantlarını da bozduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    Bozulan üretim bantları nedeniyle üretilen DRAM modülü veya diğer yongaların bazı kısımlarında hatalar veya hiç çalışmama gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların büyük kısmı müşterilere gönderildiği için kırılan kol yen içinde de kalmıyor.

    Samsung, Güney Kore tesislerindeki 8 inçlik plaka üretim bantlarında ortaya çıkan bu yeni bozukluğun kısa sürede giderildiğini ve milyonlarca dolarlık zararın oluştuğunu açıkladı. Uzmanlar ise asıl zararın on milyonlarca dolar olabileceğini ifade ediyor.

    En büyük zarar ise Samsung’un imaj ve güvenilirliğine gelecek. Bu nedenle müşterilerin rakip TSMC’ye kayması söz konusu. Kaynaklar firmanın 2030 yılında hedeflediği yarı iletken pazarın lideri hedefinin aksayabileceğini düşünüyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/samsung-fights-off-damage-from-contaminated-dram-semiconductor-devices.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sniper23 1 hf. en beğenilen
    Hayda. Gene RAM fiyatları yükselecek anlaşılan.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    alito 1 hf.
    Bu olay hem kendisine, hem de çalıştığı partner firmalara patlar. Tabii, hatayı geç farkeden kalite kontrol personeli de gümbeye gidecektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khaos 1 hf.
    Orijinal haberde tsmc nin esamesi okunmuyor donanımhaber de bugün haber takip edirlik düşmüşse bu marka fanına dönüşmüş editörler sayesindedir
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Dert ettigin seye bak Samsung . Harmanla Turkiye'ye sonrasinda da kullanici hatasi denilir . Her turlu ...

    Samsung Turkiye kollari siva ellerini ovustur ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kayamtky 1 hf.
    Vah canım vah, korkma bir şey olmaz, bir kaç ay sonra toparlarsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 1 hf. en beğenilen
    Hayda. Gene RAM fiyatları yükselecek anlaşılan.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 1 hf. sniper23
    Bahanesi hazır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sreylare 1 hf.
    Zam yaparız yapacağız diye anırmasınlar da. DRAM'den zarar et bahaneyle yükselsin sıra buna geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    Acaba nasıl bir bozukluk oluştu da, bunu Samsung'un hangi ekibi nasıl farketti vs... Teknik detayları bilmeyi isterdim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı 1 hf. MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu Sonraki MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim