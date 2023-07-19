Samsung, yeni nesil ekran kartları için dünyanın ilk GDDR7 belleklerini geliştirdi

Sektörün ilk GDDR7'si Samsung'tan
- 512-bit - 2048 GB/s (2.0 TB/s)
- 384-bit - 1536 GB/s (1.5 TB/s)
- 320-bit - 1280 GB/s (1.3 TB/s)
- 256-bit - 1024 GB/s (1.0 TB/s)
- 192-bit - 768 GB/s
- 128-bit - 512 GB/s
Bununla birlikte henüz bu bellekleri kullanan herhangi bir ürün bulunmuyor. Ek olarak Nvidia, Micron’u tercih ettiği için AMD’nin Samsung’un GDDR7 belleklerini kullanmasını bekleyebiliriz. Öte yandan GPU üreticileri kesinlikle Micron, SK Hynix ve Samsung GDDR7 belleklere sahip olacak ve kartlarında kullanabilecek.
Performansa gelince, aynı sinyal döngüsü içinde NRZ'ye göre yüzde 50 daha fazla veri iletilmesine olanak tanıyan PAM3 sinyalizasyonu ciddi bir adım gibi görünüyor. Samsung, GDDR7 DRAM'in yüksek hızlı çalışma yükleri için özel olarak optimize edildiğini ve aynı zamanda mobil senaryolar için düşük çalışma voltajı seçeneğinin de olacağını belirtiyor. GDDR7 bellekleri kullanacak ilk ekran kartlarının ise 2024’ün sonlarında gelmesi bekleniyor ancak bunu zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)