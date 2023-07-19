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    Samsung, yeni nesil ekran kartları için dünyanın ilk GDDR7 belleklerini geliştirdi

    DRAM pazarındaki rekabette Samsung’tan büyük bir adım geldi. Samsung, yeni nesil ekran kartları için endüstrinin ilk GDDR7 DRAM belleğinin geliştirildiğini duyurdu.
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    Samsung, endüstrinin ilk GDDR7 belleklerini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil GPU'lar için sektörün ilk GDDR7 DRAM belleğini geliştirdiğini duyurdu. Samsung, yeni DRAM’in duyurusunu bundan yaklaşık 8 ay önce yapmıştı ve şimdi üretime hazır. O zamanlar Samsung, GDDR7'nin PAM3 sinyalini kullanacağını ve 36 Gbps'ye kadar hızlara sahip olacağını belirtmişti fakat görünüşe göre en başta bu hıza sahip olamayacağız.

    Sektörün ilk GDDR7'si Samsung'tan

    Samsung, endüstrinin ilk GDDR7 belleklerini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Samsung ile birlikte Micron da aylar önce GDDR7 DRAM'ını duyurdu ancak geliştirme sürecine henüz başlamadı. Micron yeni bellek standardının 1Y 2024'te piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Samsung’a dönecek olursak geliştirilen GDDR7 bellek, mevcut en hızlı 24 Gbps GDDR6 DRAM'e kıyasla yüzde 40 performans artışı ve yüzde 20 enerji verimliliği iyileştirmesi sunacak. İlk ürünler32 Gbps'ye varan aktarım hızlarıyla GDDR6 belleklere göre yüzde 33'lük bir iyileşme sağlarken 384-bit veri yolu arayüzü çözümüyle 1,5 TB/s'ye varan bant genişliğine ulaşılacak.
    • 512-bit - 2048 GB/s (2.0 TB/s)
    • 384-bit - 1536 GB/s (1.5 TB/s)
    • 320-bit - 1280 GB/s (1.3 TB/s)
    • 256-bit - 1024 GB/s (1.0 TB/s)
    • 192-bit - 768 GB/s
    • 128-bit - 512 GB/s

    Bununla birlikte henüz bu bellekleri kullanan herhangi bir ürün bulunmuyor. Ek olarak Nvidia, Micron’u tercih ettiği için AMD’nin Samsung’un GDDR7 belleklerini kullanmasını bekleyebiliriz. Öte yandan GPU üreticileri kesinlikle Micron, SK Hynix ve Samsung GDDR7 belleklere sahip olacak ve kartlarında kullanabilecek.

    Performansa gelince, aynı sinyal döngüsü içinde NRZ'ye göre yüzde 50 daha fazla veri iletilmesine olanak tanıyan PAM3 sinyalizasyonu ciddi bir adım gibi görünüyor. Samsung, GDDR7 DRAM'in yüksek hızlı çalışma yükleri için özel olarak optimize edildiğini ve aynı zamanda mobil senaryolar için düşük çalışma voltajı seçeneğinin de olacağını belirtiyor. GDDR7 bellekleri kullanacak ilk ekran kartlarının ise 2024’ün sonlarında gelmesi bekleniyor ancak bunu zaman gösterecek.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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