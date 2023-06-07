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    Samsung Exynos işlemciler Hyundai araçlara hayat verecek

    Güney Koreli Hyundai grubu, 2025 yılından itibaren piyasaya süreceği elektrikli otomobillerinde Samsung Exynos Auto V920 yonga setine yer vermeyi planlıyor.     
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    Exynos Auto V920 Tam Boyutta Gör
    Samsung Exynos işlemciler mobil dünyada biraz hayal kırıklığı olsa da otomotiv sektörü tarafında kendisine yeni müşteriler bulmaya devam ediyor. Exynos Auto V920 otomobil yongası Hyundai araçlarda kendisine yer bulacak.

    Exynos Auto V920 neler sunuyor?

    Exynos Auto V920 yonga seti kümeli bir şekilde 10 çekirdekten oluşuyor ve önceki nesle göre 1.7 kat daha iyi performans sunuyor. Otonom sürüş için optimize edilen işlemci LPDDR5 standardını benimsemiş. Aynı anda 6 HD ekrana ve 12 kameraya destek sunabiliyor.

    Yapay zekâ tarafında da iyileştirilen yonga seti önceki nesle göre 2.7 kat daha iyi ve gelişmiş sürücü izleme desteği sunuyor. Ayrıca grafik gücü anlamında da neredeyse iki kat performans artışı elde etmiş. Son olarak yonga seti hataları gerçek zamanlı olarak yönetebildiği ve sistemi güvende tuttuğu entegre bir alana da sahip.

    Hemşehri olan Hyundai grubu bugüne kadar Ioniq 6, Kia EV9 ve Genesis GV60 gibi dikkat çekici modellere imza atmıştı. Exynos Auto V920 yonga seti grubun en yeni araçlarında yer alacak ve 2025 yılında piyasada olacak.

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    Lyc 45 dakika önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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