Samsung Galaxy A14'ün görselleri sızdırıldı

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Samsung, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy A13 5G'yi tanıtmıştı. Şimdilerde ise şirket, bu telefonun halefi Galaxy A14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Giznext işbirliğiyle Steve Hemmerstoffer (@onleaks), önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması beklenen bu telefonun renderlarını ortaya çıkardı.

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İşte Samsung Galaxy A14'ün beklenen teknik özellikleri:

Samsung Galaxy A14'ün renderları Onleaks tarafından raporlandı. Rapora göre Infinity-V ekranla gelen Galaxy A13'ün aksine Galaxy A14, Infinity-U ekrana sahip olacak. Ayrıca kaynak bunun 6.8 inç boyutunda ve FullHD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel olabileceğini söylemekte.

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Samsung Galaxy A14'ün, renderlara göre Galaxy A13'te bulunan dörtlü arka kamera kurulumu yerine üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülmekte. Resimlere göre telefonun sağ tarafındaki çerçevesi, ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi barındırırken, SIM kart yuvası solda yer alıyor. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.

Kaynak, Samsung Galaxy A14'ün 167,7 x 78,7 x 9,3 mm ölçülerine sahip olabileceğini söylemekte ve bu boyutlar Galaxy A13'ün 4G ve 5G modellerinden 0,5 mm daha kalın. Kalınlıktaki bu artışın sebebinin ise artan pil kapasitesi anlamına gelip gelmediği henüz belli değil.

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