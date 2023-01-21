Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34 5G çok yakında piyasaya çıkacak

    Samsung şu sıralar odağını 1 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S23 serisine çevirmiş olsa da bir yandan uygun fiyatlı Galaxy S34 5G modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy A34 5G piyasaya çıkmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung için şimdilik en önemli konu 1 Ocak’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliği kapsamında tanıtacağı Galaxy S23 serisi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda uygun fiyatlı Galaxy S34 5G modeli üzerinde de çalışıyor ve telefon yakında piyasaya çıkabilir.

    Samsung Galaxy A34 5G muhtemel özellikleri

    Samsung Galaxy A34 5G, FCC sertifikasyonunda görünerek SM-A346M model numarası ile bir kez daha onaylanmış oldu. Galaxy A34 5G daha önce de Bluetooth SIG, BIS ve Geekbench web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bir süre önce ise basın görselleri sızdırılmıştı. Tüm bunlar ve yeni FCC sertifikasyonu akıllı telefonun yakında çıkacağına işaret ediyor.

    Galaxy A34 5G özellikleri Tam Boyutta Gör
    FCC'ye göre Samsung Galaxy A34 5G, 25W hızlı şarjı destekleyecek. Liste, Samsung tarafından üretilen EP-TA800 model numaralı bir şarj cihazının kullanıldığını da ortaya koyuyor. Geekbench’e göre ise Galaxy A34 5G, 6GB RAM ile desteklenmiş MediaTek Dimensity 1080 yongasıyla birlikte gelecek. Kutudan Android 13 ve OneUI 5.0 ile çıkacak olan telefonda FHD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç ekran olmasını bekliyoruz. Telefonun kamera detayları hakkında bir bilgi olmasa da, tıpkı Galaxy S23 serisinde olacağı gibi modülsüz dikey üçlü kamera tasarımını kullanacağı belirtiliyor.

    Galaxy A34 5G'nin son görüntüleri, akıllı telefonu grafit, mor, kireç ve gümüş renklere sahip olacağını gösteriyor. Öte yandan telefonun 5000mAh boyutunda bir pil ile desteklenmesi ve böylece oldukça güçlü bir pil ömrü sunması bekleniyor. Telefonun henüz net bir çıkış tarihi ve fiyatı ise bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız