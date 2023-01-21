Samsung Galaxy A34 5G çok yakında piyasaya çıkacak

Samsung Galaxy A34 5G, FCC sertifikasyonunda görünerek SM-A346M model numarası ile bir kez daha onaylanmış oldu. Galaxy A34 5G daha önce de Bluetooth SIG, BIS ve Geekbench web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bir süre önce ise basın görselleri sızdırılmıştı. Tüm bunlar ve yeni FCC sertifikasyonu akıllı telefonun yakında çıkacağına işaret ediyor.
Galaxy A34 5G'nin son görüntüleri, akıllı telefonu grafit, mor, kireç ve gümüş renklere sahip olacağını gösteriyor. Öte yandan telefonun 5000mAh boyutunda bir pil ile desteklenmesi ve böylece oldukça güçlü bir pil ömrü sunması bekleniyor. Telefonun henüz net bir çıkış tarihi ve fiyatı ise bulunmuyor.
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....