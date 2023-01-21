Samsung Galaxy A34 5G çok yakında piyasaya çıkacak

Tam Boyutta Gör Samsung için şimdilik en önemli konu 1 Ocak’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliği kapsamında tanıtacağı Galaxy S23 serisi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda uygun fiyatlı Galaxy S34 5G modeli üzerinde de çalışıyor ve telefon yakında piyasaya çıkabilir.

Samsung Galaxy A34 5G muhtemel özellikleri

Samsung Galaxy A34 5G, FCC sertifikasyonunda görünerek SM-A346M model numarası ile bir kez daha onaylanmış oldu. Galaxy A34 5G daha önce de Bluetooth SIG, BIS ve Geekbench web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bir süre önce ise basın görselleri sızdırılmıştı. Tüm bunlar ve yeni FCC sertifikasyonu akıllı telefonun yakında çıkacağına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör FCC'ye göre Samsung Galaxy A34 5G, 25W hızlı şarjı destekleyecek. Liste, Samsung tarafından üretilen EP-TA800 model numaralı bir şarj cihazının kullanıldığını da ortaya koyuyor. Geekbench’e göre ise Galaxy A34 5G, 6GB RAM ile desteklenmiş MediaTek Dimensity 1080 yongasıyla birlikte gelecek. Kutudan Android 13 ve OneUI 5.0 ile çıkacak olan telefonda FHD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç ekran olmasını bekliyoruz. Telefonun kamera detayları hakkında bir bilgi olmasa da, tıpkı Galaxy S23 serisinde olacağı gibi modülsüz dikey üçlü kamera tasarımını kullanacağı belirtiliyor.

En parlak ekranlı telefon belli oldu: 1900 nit parlaklık 11 sa. önce eklendi

Galaxy A34 5G'nin son görüntüleri, akıllı telefonu grafit, mor, kireç ve gümüş renklere sahip olacağını gösteriyor. Öte yandan telefonun 5000mAh boyutunda bir pil ile desteklenmesi ve böylece oldukça güçlü bir pil ömrü sunması bekleniyor. Telefonun henüz net bir çıkış tarihi ve fiyatı ise bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A34 5G piyasaya çıkmaya hazırlanıyor