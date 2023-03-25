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    Anlık Bildirim

    Yeni tanıtılan Samsung Galaxy A54, kamera güncellemesi aldı

    Samsung, geçtiğimiz hafta tanıtılan Galaxy A54 modeli için ilk güncellemeyi verdi. A54'e kamera iyileştirmesi ve fazlasını getiren güncellemenin detayları haberimizde.
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    Galaxy A54 kamera güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54, 15 Mart’ta resmî olarak tanıtıldı ve 12.500 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy A serisinin en pahalı modeli için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı ancak rutin güvenlik yaması gibi küçük bir güncelleme gelmedi. Galaxy A54 5G’nin zaten iyi olan kamerası iyileştirildi ve tüm Samsung uygulamaları yeni sürüme güncellendi.

    Galaxy A54'ün ilk güncellemesi

    Samsung Galaxy A54 ilk güncelleme Tam Boyutta Gör
    Güncelleme (A546BXXU1AWC4) , SM-A546B model numarasını taşıyan uluslararası Galaxy A54 için yayınlandı. İlk yazılım güncellemesi, güvenlik yaması içermediğinden Şubat 2023 yamasıyla geliyor.

    Güncelleme notlarında kameraya yönelik detaylar belirtilmediğinden, kamera uygulamasının daha iyi çalışması mı sağlandı yoksa genel deneyim mi iyileştirildi bilinmiyor. Kamera iyileştirmesi dışında, Notlar, Saat, Internet, Sağlık, SmartThings Cüzdan, Hesap Makinesi ve diğer Samsung uygulamaları da güncellendi.

    Galaxy A54’ün yeni satılmaya başlandığı düşünüldüğünde kullanıcılar kutusundan çıkarır çıkarmaz güncelleme yapmak zorunda kalacak. Kamera iyileştirmesi ve kararlılık güncellemesi olduğundan çoğu kullanıcı güncellemeyi atlamayacaktır.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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