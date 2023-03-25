Yeni tanıtılan Samsung Galaxy A54, kamera güncellemesi aldı

Galaxy A54'ün ilk güncellemesi
Güncelleme notlarında kameraya yönelik detaylar belirtilmediğinden, kamera uygulamasının daha iyi çalışması mı sağlandı yoksa genel deneyim mi iyileştirildi bilinmiyor. Kamera iyileştirmesi dışında, Notlar, Saat, Internet, Sağlık, SmartThings Cüzdan, Hesap Makinesi ve diğer Samsung uygulamaları da güncellendi.
Galaxy A54’ün yeni satılmaya başlandığı düşünüldüğünde kullanıcılar kutusundan çıkarır çıkarmaz güncelleme yapmak zorunda kalacak. Kamera iyileştirmesi ve kararlılık güncellemesi olduğundan çoğu kullanıcı güncellemeyi atlamayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)