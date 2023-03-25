Yeni tanıtılan Samsung Galaxy A54, kamera güncellemesi aldı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A54, 15 Mart’ta resmî olarak tanıtıldı ve 12.500 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy A serisinin en pahalı modeli için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı ancak rutin güvenlik yaması gibi küçük bir güncelleme gelmedi. Galaxy A54 5G’nin zaten iyi olan kamerası iyileştirildi ve tüm Samsung uygulamaları yeni sürüme güncellendi.

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı 3 gün önce eklendi

Galaxy A54'ün ilk güncellemesi

Tam Boyutta Gör Güncelleme (A546BXXU1AWC4) , SM-A546B model numarasını taşıyan uluslararası Galaxy A54 için yayınlandı. İlk yazılım güncellemesi, güvenlik yaması içermediğinden Şubat 2023 yamasıyla geliyor.

Güncelleme notlarında kameraya yönelik detaylar belirtilmediğinden, kamera uygulamasının daha iyi çalışması mı sağlandı yoksa genel deneyim mi iyileştirildi bilinmiyor. Kamera iyileştirmesi dışında, Notlar, Saat, Internet, Sağlık, SmartThings Cüzdan, Hesap Makinesi ve diğer Samsung uygulamaları da güncellendi.

Galaxy A54’ün yeni satılmaya başlandığı düşünüldüğünde kullanıcılar kutusundan çıkarır çıkarmaz güncelleme yapmak zorunda kalacak. Kamera iyileştirmesi ve kararlılık güncellemesi olduğundan çoğu kullanıcı güncellemeyi atlamayacaktır.

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Samsung Galaxy A54, kamera güncellemesi aldı