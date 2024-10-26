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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı

    Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Samsung Galaxy A56'nın iddia edilen kamera kurulumu, yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A56'nın kamera yapılandırması, yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Uzun zamandır kullanıcıların A serisinde şikayetçi oldukları selfie kamerası, Galaxy A56 ile yerini daha iyi bir kameraya bırakabilir.

    İşte Samsung Galaxy A56'nın beklenen kamera kurulumu:

    Yakın zamanlı yeni bir rapor, yaklaşan Galaxy A56 için iddia edilen kamera yapılandırmasını ortaya çıkardı. Rapora göre arkada 50MP birincil geniş açı, 12MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulum bizleri bekliyor. Ön tarafta ise 12MP selfie kamerası bulunabilir.

    Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A56'nın selefi A55'i hatırlamak gerekirse 32MP selfie kamerasına sahipti.  Aslında daha yüksek bir piksel sayısı kulağa daha mantıklı geliyor. Ancak gerçek dünyada, kameraların yalnızca yüksek bir piksel sayısından daha fazlasını ele alması gerekir. Selfie çeken bir kamera, güzel sonuçlar için iyi bir görüş alanına ve hoş bir alan derinliği efekti yaratabilen bir sensöre sahip olmalı. Bu yüzden Galaxy S24'ün 12MP selfie kamerası, Galaxy A55'in 32MP ünitesinden çok daha verimli sonuçlar sunmakta. 

    Samsung'un orta seviye A5x serisinde şirket, yıllardır 32 MP'lik bir selfie kamerası kullanıyor. Galaxy A51'den Galaxy A55'e kadar her telefonda aynı sensör olmasa bile 32 MP'lik bir selfie kamerası var. Ancak Galaxy A56'daki beklenen yeni sensör değişikliği, selefinde bulunan 32MP sensöründen daha iyi sonuçlar verebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    değişik çantacı isimleri eve tanık kağıdı geldi pc mouse görmüyor okunmaması gereken bölümler küçükken kuzenle yapılan

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