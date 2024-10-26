Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A56'nın kamera yapılandırması, yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Uzun zamandır kullanıcıların A serisinde şikayetçi oldukları selfie kamerası, Galaxy A56 ile yerini daha iyi bir kameraya bırakabilir.

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İşte Samsung Galaxy A56'nın beklenen kamera kurulumu:

Yakın zamanlı yeni bir rapor, yaklaşan Galaxy A56 için iddia edilen kamera yapılandırmasını ortaya çıkardı. Rapora göre arkada 50MP birincil geniş açı, 12MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulum bizleri bekliyor. Ön tarafta ise 12MP selfie kamerası bulunabilir.

Tam Boyutta Gör Galaxy A56'nın selefi A55'i hatırlamak gerekirse 32MP selfie kamerasına sahipti. Aslında daha yüksek bir piksel sayısı kulağa daha mantıklı geliyor. Ancak gerçek dünyada, kameraların yalnızca yüksek bir piksel sayısından daha fazlasını ele alması gerekir. Selfie çeken bir kamera, güzel sonuçlar için iyi bir görüş alanına ve hoş bir alan derinliği efekti yaratabilen bir sensöre sahip olmalı. Bu yüzden Galaxy S24'ün 12MP selfie kamerası, Galaxy A55'in 32MP ünitesinden çok daha verimli sonuçlar sunmakta.

Samsung'un orta seviye A5x serisinde şirket, yıllardır 32 MP'lik bir selfie kamerası kullanıyor. Galaxy A51'den Galaxy A55'e kadar her telefonda aynı sensör olmasa bile 32 MP'lik bir selfie kamerası var. Ancak Galaxy A56'daki beklenen yeni sensör değişikliği, selefinde bulunan 32MP sensöründen daha iyi sonuçlar verebilir.

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