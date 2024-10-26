Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı

Yakın zamanlı yeni bir rapor, yaklaşan Galaxy A56 için iddia edilen kamera yapılandırmasını ortaya çıkardı. Rapora göre arkada 50MP birincil geniş açı, 12MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulum bizleri bekliyor. Ön tarafta ise 12MP selfie kamerası bulunabilir.
Samsung'un orta seviye A5x serisinde şirket, yıllardır 32 MP'lik bir selfie kamerası kullanıyor. Galaxy A51'den Galaxy A55'e kadar her telefonda aynı sensör olmasa bile 32 MP'lik bir selfie kamerası var. Ancak Galaxy A56'daki beklenen yeni sensör değişikliği, selefinde bulunan 32MP sensöründen daha iyi sonuçlar verebilir.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu