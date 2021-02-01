Samsung Galaxy A72 4G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

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Samsung'un bu ay Galaxy A72 akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor ve sızan bilgiler cihazın 5G ve 4G versiyonlarının olacağına işaret ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise Galaxy A72 4G'nin pil kapasitesi ve şarj özellikleriyle ilgili.

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Sızan belgelere göre Galaxy A72 4G, EB-A426ABY model numaralı bir bataryayla gelecek. Şarj cihazı da listede EP-TA800B model numarası ile belirtilmiş. TUV sertifikası, her iki model numarasının sırasıyla 5.000 mAh pil ve 25W şarj cihazına ait olduğunu ortaya koyuyor. Karşılaştırma açısından Galaxy A71 modelinin 4.500 mAh pil ve 25W şarj cihazıyla geldiğini de belirtelim.

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544 ve 617 dolarla fiyatlandırılacak

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler Galaxy A72 4G modelinin Snapdragon 720G yonga seti ve 8 GB RAM ile geleceği yönündeydi. Cihazın One UI 3.0 tabanlı Android 11 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. 6.7 inçlik FHD+ Infinity-O ekranla geleceği belirtilen akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması da kuvvetle muhtemel.

Galaxy A72 4G'nin ön kamerası ile ilgili ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Arka kameranın ise OIS desteği olan 64MP ana sensör olmak üzere, 12MP süper geniş lens, 5MP makro lens ve 5MP derinlik sensöründen oluşması bekleniyor. Yakın tarihli bir rapor da, Galaxy A72 4G'nin 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümlerinin sırasıyla 544 dolar ve 617 dolar olarak fiyatlandırılabileceğini ortaya koymuştu.

https://www.gizmochina.com/2021/02/01/samsung-galaxy-a72-4g-to-arrive-with-5000mah-battery-and-25w-fast-charger/

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