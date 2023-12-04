Samsung Galaxy Book 4 Ultra geliyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 4’ü bu ayın ortalarında tanıtması bekleniyor. Serinin en üst modeli Galaxy Book 4 Ultra olacak. Daha önce tasarımı ve birkaç özelliği ortaya çıkan dizüstünün şimdi tüm özelliklerini biliyoruz.

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960XGL model numarasıyla gelen Galaxy Book 4 Ultra, selefi gibi gövde ve ekranıyla dikkat çekecek üst düzey donanıma sahip olacak. Yeni rapora göre Book 4 Ultra, QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 16 inç Super AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Aslında Galaxy Book 3 Ultra ve diğer bazı en iyi laptop modellerinde kullanılan ekranla aynı ekranı kullanacak.

İşlemci tarafında, Intel Core Ultra 7 155H işlemci ile gelecek. Bu işlemci, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 24MB L3 önbellek ve 28W TDP’ye sahip ve 4.80GHz’a kadar hızda çalışıyor. İşlemciye 32GB LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar PCIe NVMe SSD eşlik ediyor. Ekran kartı olarak, Nvidia’nın 6 GB VRAM’e sahip GeForce RTX 4050 modeli tercih edilmiş. Ancak, Intel Core Ultra 9 185G işlemci ve 8GB GDDR6 VRAM’li GeForce RTX 4070 ekran kartlı bir seçenek te sunulacak.

Arkadan aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, 2MP web kamera, büyük trackpad ile gelen Galaxy Book 4 Ultra, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişine sahip. WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Her zamanki gibi Hi-Res Audio, Dolby Atmos ses ve AKG’nin ayarladığı dörtlü hoparlör bulunuyor.

Galaxy Book 4 serisi, Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 ve Galaxy Book 4 Ultra modellerinden oluşacak.

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Samsung Galaxy Book 4 Ultra özellikleri sızdırıldı