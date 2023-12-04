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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 4 Ultra geliyor: İşte özellikleri

    Samsung'un premium laptop modeli "Galaxy Book 4 Ultra" yakında tanıtılacak. Güçlü donanımın yanında yapay zeka özellikleriyle dikkat çekecek dizüstünün tüm özellikleri ortaya çıktı.
    samsung galaxy book 4 ultra özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 4’ü bu ayın ortalarında tanıtması bekleniyor. Serinin en üst modeli Galaxy Book 4 Ultra olacak. Daha önce tasarımı ve birkaç özelliği ortaya çıkan dizüstünün şimdi tüm özelliklerini biliyoruz.

    960XGL model numarasıyla gelen Galaxy Book 4 Ultra, selefi gibi gövde ve ekranıyla dikkat çekecek üst düzey donanıma sahip olacak. Yeni rapora göre Book 4 Ultra, QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 16 inç Super AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Aslında Galaxy Book 3 Ultra ve diğer bazı en iyi laptop modellerinde kullanılan ekranla aynı ekranı kullanacak.

    İşlemci tarafında, Intel Core Ultra 7 155H işlemci ile gelecek. Bu işlemci, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 24MB L3 önbellek ve 28W TDP’ye sahip ve 4.80GHz’a kadar hızda çalışıyor. İşlemciye 32GB LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar PCIe NVMe SSD eşlik ediyor. Ekran kartı olarak, Nvidia’nın 6 GB VRAM’e sahip GeForce RTX 4050 modeli tercih edilmiş. Ancak, Intel Core Ultra 9 185G işlemci ve 8GB GDDR6 VRAM’li GeForce RTX 4070 ekran kartlı bir seçenek te sunulacak.

    Arkadan aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, 2MP web kamera, büyük trackpad ile gelen Galaxy Book 4 Ultra, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişine sahip. WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Her zamanki gibi Hi-Res Audio, Dolby Atmos ses ve AKG’nin ayarladığı dörtlü hoparlör bulunuyor.

    Galaxy Book 4 serisi, Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 ve Galaxy Book 4 Ultra modellerinden oluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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