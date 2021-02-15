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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy F62 piyasaya sürüldü. Cihaz devasa bir pil ve büyük ekranla geliyor.
    15 Şubat 2021, 13:00 (2 gün)
    3,2b
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    17
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran

    Samsung'un F serisi akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi Galaxy F62 duyuruldu. Cihaz, Galaxy M51'in ardından şirketin en yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.

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    Phablet kategorisine girebilecek Super AMOLED + Infinity-O 6.7 inçlik bir ekranı olan Samsung Galaxy F62, FullHD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın Gorilla Glass ile korunduğunu da belirtelim. Orta sınıf bir model için donanım platformunun oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerinde kullanılan 7nm Exynos 9825 yonga seti, 6/8GB RAM ve 128GB dahili depolama birimi ile geliyor. Ayrıca hafıza kartları için microSD yuvası da mevcut.

    Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran
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    Akıllı telefonun dahili ön kamerası 32 megapiksellik sensöre sahip. Ana kamera 64MP, 12MP (ultra geniş açılı), 5MP (makro) ve 5MP (derinlik) çözünürlüklü dört sensör barındırıyor.

    22 Şubat'ta satışa çıkıyor

    Galaxy F62 ayrıca yandan parmak izi okuyucu, LTE modem, çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0 ve NFC, USB-C bağlantı noktası ve standart bir kulaklık jakı ile donatılmış. 7000mAh kapasiteli devasa pil, 25W kablolu hızlı şarjı destekliyor, ancak kablosuz şarjı desteği yok. Cihaz üç renkte satışa sunuldu: Mavi, yeşil ve gri. Hepsi de Laser Gradient olarak adlandırılan çift renk geçişli modeller.

    Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran
    Tam Boyutta Gör

    Büyük pil kapasitesine rağmen Galaxy F62'nin kalın bir akıllı telefon olmadığı belirtiliyor zira kalınlığı 9,5 mm., ağırlığı ise 218 gram. Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda arayüz olarak One UI 3.1 çalışıyor. 22 Şubat tarihinde satışa çıkacak olan Galaxy F62'nin 6GB RAM içeren sürümü 330 dolardan, 8GB RAM içeren sürümü ise 360 dolardan satılacak.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_with_7000_mah_battery_announced_in_india_-news-47744.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dugers (syt dgr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    M51 i ezer geçer bu exynos diye almamazlik yapmayın. Snapdragon işlemcili rakibi SD855. Fiyatı uygun olursa mantıklı bir tercih olabilir.
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    G greentrend (sdfty pkuyrfd) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hindistanda çok ucuz

    Samsung Galaxy F62 (Laser Green, 128 GB)&#160;(6 GB RAM)
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    B batar (barış atasayan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dolar düşme tirendindeyken, fiyatlar hala can alıcı, bu ürün de muhtemelen tr de 4500 tl den aşağı satılmaz. Dolar artıyor ondan fiyatlar zıplıyor diyenler , dolar ve ero. düşerken ortada gözükmememsi veya halkın tepki koymaması da can sıkıcı bir durum. Tabiki devletimiz de sağ olsun bir çok üründe bitane kendimize bir tanede devlete alır olduk. Allah bu günlerimizi de aratmasın. Bu arada tr de fabrika kuran firmaların, ne üreteceği ( cep tel. ) ve kaça satacağı konusunda bilgisi olana var mı.
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    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Global sürümü M61 olacak sanırım ya da M62

    GLOBAL'E SD ile gelme durumu olabilir.
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    malkooklam 2 gün ( Mesaj Silindi )
    canın çıksın samsung... snapdragonla devam et ve bir stero hapörler ekle de artık alalım..
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    9825 den direk kaçın..
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    O otosinan (sinan yücel) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar m51 mi f62 mi alınır. Bir yardımcı olursanız sevinirim. Android 11 ile exynos düzeldi diyorlar sizce son durumu nasıl.
    1 Yanıt Yanıtla
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    malkooklam 2 gün ( Mesaj Silindi ) otosinan
    m51.... uzak dur eynosdan ısı ve pil emzkliyor durduğu yerde.note 9 dan biliyorum.
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    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 750G/765G ya da Mediatek Dimensity 800/1000 arası bir işlemci olsa daha iyi olurmuş. Exynos tekrar kendini kanıtlayana kadar kesinlikle tercih sebebi olmaz benim açımdan.
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    C cem_23 (Cem Bahar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    M51 deki gibi Snapdragon ile gelseydi keşke. Fena değil ama yeterli değil. 765G koyulabilirdi.
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    Sonklavyebükücü (Onur ...) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    7000 mah exynos işlemci ile nerden baksan 5000 mah'a denk gelir. Pek bir alınabilir tarafı yok. Kalemsiz Note 10 Lite+ gibi bir şey olmuş. 4.5K civarına gelirse pek de yüzüne bakılmaz. Kablosuz şarj yok demek arkası polikarbon gibi bir malzeme ile gelir demek e parayı sadece bataryaya mı versin millet. Var olan modellere yoğunlaşmak özellikle yazılım tarafında her markanın yapması gereken şey. Orta sınıfta nerden baksak 15 20 modeli var Samsung'un. Üst sınıfta S21'e plastik arka kapak koyuyorlar maliyetten düşüp bu telefonlara para bırakmak için. Çok gereksiz...
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    3161 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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