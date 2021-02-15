Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran

Samsung'un F serisi akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi Galaxy F62 duyuruldu. Cihaz, Galaxy M51'in ardından şirketin en yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.

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Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu

Phablet kategorisine girebilecek Super AMOLED + Infinity-O 6.7 inçlik bir ekranı olan Samsung Galaxy F62, FullHD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın Gorilla Glass ile korunduğunu da belirtelim. Orta sınıf bir model için donanım platformunun oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerinde kullanılan 7nm Exynos 9825 yonga seti, 6/8GB RAM ve 128GB dahili depolama birimi ile geliyor. Ayrıca hafıza kartları için microSD yuvası da mevcut.

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Akıllı telefonun dahili ön kamerası 32 megapiksellik sensöre sahip. Ana kamera 64MP, 12MP (ultra geniş açılı), 5MP (makro) ve 5MP (derinlik) çözünürlüklü dört sensör barındırıyor.

22 Şubat'ta satışa çıkıyor

Galaxy F62 ayrıca yandan parmak izi okuyucu, LTE modem, çift SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0 ve NFC, USB-C bağlantı noktası ve standart bir kulaklık jakı ile donatılmış. 7000mAh kapasiteli devasa pil, 25W kablolu hızlı şarjı destekliyor, ancak kablosuz şarjı desteği yok. Cihaz üç renkte satışa sunuldu: Mavi, yeşil ve gri. Hepsi de Laser Gradient olarak adlandırılan çift renk geçişli modeller.

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Büyük pil kapasitesine rağmen Galaxy F62'nin kalın bir akıllı telefon olmadığı belirtiliyor zira kalınlığı 9,5 mm., ağırlığı ise 218 gram. Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda arayüz olarak One UI 3.1 çalışıyor. 22 Şubat tarihinde satışa çıkacak olan Galaxy F62'nin 6GB RAM içeren sürümü 330 dolardan, 8GB RAM içeren sürümü ise 360 dolardan satılacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_with_7000_mah_battery_announced_in_india_-news-47744.php

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