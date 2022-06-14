Samsung Galaxy Fit 3, 2023 başında geliyor

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Samsung'un yeni akıllı bilekliği Samsung Galaxy Fit 3'ün çıkış tarihi nihayet belli oldu. Samsung Galaxy Fit 3 en geç 2023 başında piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy Fit 3'ün fiyatı

Samsung 2020 yılında Samsung Galaxy Fit 2'yi tanıtmıştı. Ve artık gözler Galaxy Fit 3'ü bekler olmuştu. Ancak Samsung bu süre içerisinde Galaxy Watch serisinde daha fazla ağırlık verdi. Şimdi ise aradan hemen hemen 2 yıl geçtikten sonra Samsung Galaxy Fit 3 için tarih geldi.

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Samsung yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3'ü ya 2022 yılının son aylarında ya da 2023 başında tanıtacak. En geç 2023 yılının başında piyasaya sürülecek olan Galaxy Fit 3, söylentilere göre 40-50 Dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Şimdilik cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmasa da fiyatının Galaxy Fit 2'ye yakın olması Galaxy Fit 3'ü büyük bir tercih yapacak gibi duruyor.

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