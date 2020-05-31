Samsung, Galaxy M31 modellerini kullanılamaz hale getiren güncellemeyi düzeltti

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mayıs ayının başlarında Galaxy M31 modeli için Nisan 2020 güvenlik güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme paketi birçok cihazı kullanılamaz hale getirdi ve kısa süre içinde geri çekildi. Gelen haberlere göre şirket düzelttiği güncelleme paketini tekrar yayınladı.

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Dosya boyutu küçültüldü

Yeni güncelleme farklı bir yapı numarası ve daha düşük bir paket boyutu ile geliyor. 395.40 MB boyutunda olan güncelleme paketi, M315FXXU1ATD5 yapı numarasını taşıyor. Hatırlatmak açısından, önceki güncelleme paketinin 541.26 MB boyutunda ve M315FXXU1ATD1 yapım numarasına sahip olduğunu belirtelim.

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Gelen bilgilere göre Samsung'un yayınladığı yeni Galaxy M31 güncelleme paketi, Nisan 2020 güvenlik düzeltme ekini yüklemeyi başarıyla gerçekleştiriyor. Ancak yine de bir süre bekleyip, güncellemenin tamamen sorunsuz olduğundan emin olduktan sonra cihazınıza yüklemeniz tavsiye ediliyor.

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