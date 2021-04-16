Samsung Galaxy M42 5G'nin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu

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Samsung, yeni Galaxy M42 akıllı telefonunu sergileyen bir reklam afişi yayınladı. Modelin tasarım özelliklerine ek olarak, görüntüde beşinci nesil mobil ağları destekleyen ilk M serisi akıllı telefon modelinin tanıtılacağı tarih de ortaya çıktı.

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335 dolardan satılacak

Resmi afişe bakıldığında, akıllı telefon dört sensörlü bir arka kamera ve ön kamera için su damlası formunda bir çentikle gelecek. Mevcut bilgilere göre cihaz, Snapdragon 750G işlemcisini temel alacak ve şirketin tescilli teknolojileri Samsung Pay, Knox Security, Secure Folder, Alt Z Life ve Content Suggestions desteğine sahip olacak.

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Samsung cihazın diğer özelliklerini resmileştirmedi ancak içeriden öğrenenlere göre, model 6,6 inç ekran, 8 GB RAM ve 128 GB dahili belleğin yanı sıra 48, 8, 5 ve 5 megapiksel kamera sensörleriyle donatılacak. Galaxy M42 5G'nin, 15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 ila 6.000 mAh kapasiteli pil ile geleceği de biliniyor.

Galaxy M42 5G'nin lansmanı 28 Nisan'da gerçekleşecek. Cihazın tahmini maliyeti ise 335 dolar civarında olacak.

https://www.amazon.in/b?node=26142280031

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