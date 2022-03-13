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    Samsung Galaxy M53 özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı

    Samsung'un yeni orta segment modeli Samsung Galaxy M53 bugün birçok özelliğ ile karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy M53 5G'nin muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı.
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    Samsung Galaxy M53 özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı
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    Samsung yakında yeni Galaxy A serisi modellerini tanıtacak. Görünüşe göre bu modellerden hemen sonra yeni Galaxy M serisi üyeleri piyasaya sürülecek. Bunlardan birisi de Samsung Galaxy M53 5G. İşte Samsung Galaxy M53 5G'nin muhtemel tüm özellikleri.

    Samsung Galaxy M53 5G geliyor

    Samsung'un yeni fiyat / performans modeli Galaxy M53 5G yakında Samsung tarafından duyurulacak. Ancak cihaz bugün birçok özelliği ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre 6,5 inç Super AMOLED bir ekranla gelecek olan Galaxy M53, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Hemen üzerinde 32MP'lik bir kamera taşıması beklenilen bu ekran aynı zamanda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Arka tarafında muhtemelen 64MP'lik bir ana kamera sunacak olan Galaxy M53, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı sensöre ve 2 adet 2MP'lik derinlik ve makro kameralara yer verecek.

    Söylentilere göre performansını Exynos 1280 ya da Dimenstiy 900'den alacak olan Samsung Galaxy M53 5G, bu işlemciyi 6GB RAM bellek ile destekleyecek. Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan cihaz içerisinde 5000mAh'lik bir pil taşıyacak. Bu batarya için ise 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Fiyatının ise muhtemelen 450 Dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

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