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    Samsung Galaxy Ring'in fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in satış fiyatı belli olmuş olabilir. Peki Samsung'un akıllı yüzüğü ne kadara mal olacak. İşte muhtemel fiyatı...
    Samsung Galaxy Ring'in fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un belki de en merak edilen cihazlardan biri olan Galaxy Ring modelinin 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bildiğiniz üzere ilk defa MWC 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Hatta şimdiye kadar elimizde olan tek bilgi ise tasarımdı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Galaxy Ring için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

    Galaxy Ring fiyatıyla cep yakabilir

    Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya sürüleceği doğrulanan Galaxy Ring’in boyutlarıyla ilgili ayrıntılar geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Dealabs tarafından yüzüğün fiyatıyla ilgili detaylar sızdırıldı. Buna göre Galaxy Ring, Fransa'da 449 euro (485 dolar) fiyata sahip olacak. Ayrıca siyah, gümüş ve altın renklerinde tanıtılacak yüzüğün 5'ten 13'e kadar dokuz boyutta satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Kıyaslamak gerekirse, Galaxy Ring'in en büyük rakibi Oura Ring, halihazırda 299 dolar başlangıç fiyatına sahip. Dolayısıyla Samsung, birden fazla sürümle karşımıza çıkabilir. Niketim son gelen bilgiler arasında, şirketin cihaza ek bir abonelik hizmeti sunacağı söyleniyor. 

    Galaxy Ring'in özellikleri ise halen netleşmiş değil. Ancak kalp atış hızı, stresi izlemenin yanı sıra cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık adet dönemlerini takip edebilecek. Ayrıca Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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