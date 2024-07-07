Samsung Galaxy Ring'in fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

Galaxy Ring fiyatıyla cep yakabilir
Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya sürüleceği doğrulanan Galaxy Ring’in boyutlarıyla ilgili ayrıntılar geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Dealabs tarafından yüzüğün fiyatıyla ilgili detaylar sızdırıldı. Buna göre Galaxy Ring, Fransa'da 449 euro (485 dolar) fiyata sahip olacak. Ayrıca siyah, gümüş ve altın renklerinde tanıtılacak yüzüğün 5'ten 13'e kadar dokuz boyutta satışa çıkacağı belirtiliyor.
Kıyaslamak gerekirse, Galaxy Ring'in en büyük rakibi Oura Ring, halihazırda 299 dolar başlangıç fiyatına sahip. Dolayısıyla Samsung, birden fazla sürümle karşımıza çıkabilir. Niketim son gelen bilgiler arasında, şirketin cihaza ek bir abonelik hizmeti sunacağı söyleniyor.
Galaxy Ring'in özellikleri ise halen netleşmiş değil. Ancak kalp atış hızı, stresi izlemenin yanı sıra cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık adet dönemlerini takip edebilecek. Ayrıca Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.