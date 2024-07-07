Samsung Galaxy Ring'in fiyatı sızdırıldı: Cep yakabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un belki de en merak edilen cihazlardan biri olan Galaxy Ring modelinin 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bildiğiniz üzere ilk defa MWC 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Hatta şimdiye kadar elimizde olan tek bilgi ise tasarımdı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Galaxy Ring için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Galaxy Ring fiyatıyla cep yakabilir

Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya sürüleceği doğrulanan Galaxy Ring’in boyutlarıyla ilgili ayrıntılar geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Dealabs tarafından yüzüğün fiyatıyla ilgili detaylar sızdırıldı. Buna göre Galaxy Ring, Fransa'da 449 euro (485 dolar) fiyata sahip olacak. Ayrıca siyah, gümüş ve altın renklerinde tanıtılacak yüzüğün 5'ten 13'e kadar dokuz boyutta satışa çıkacağı belirtiliyor.

Kıyaslamak gerekirse, Galaxy Ring'in en büyük rakibi Oura Ring, halihazırda 299 dolar başlangıç fiyatına sahip. Dolayısıyla Samsung, birden fazla sürümle karşımıza çıkabilir. Niketim son gelen bilgiler arasında, şirketin cihaza ek bir abonelik hizmeti sunacağı söyleniyor.

İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir 1 gün önce eklendi

Galaxy Ring'in özellikleri ise halen netleşmiş değil. Ancak kalp atış hızı, stresi izlemenin yanı sıra cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık adet dönemlerini takip edebilecek. Ayrıca Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün.

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