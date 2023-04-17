Samsung Galaxy Ring’ten yeni detaylar geldi

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch ve Galaxy Fit cihazları ile giyilebilir teknoloji pazarına önemli bir isim haline gelen Samsung, yakında bu pazara yeni bir ürün eklemeyi düşünüyor. Peki akıllı yüzük kategorisinde olması beklenen bu ürün neler sunacak?

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Galaxy Ring kalp atış sensörleri ile dikkat çekecek

Güney Kore kaynaklı raporlara göre Galaxy Ring aktivite ve sağlık ölçüm sensörlerine sahip olacak. Rapora göre firmanın yüzüğü, PPG ve ECG sensörleri ve yuvarlak yapısı ile Galaxy Watch cihazlarından bile daha doğru kalp atış verisi toplayacak.

Samsung Galaxy Ring, Şubat 2023’te Güney Kore’nin patent ofisine kaydedilmişti ve yeni gelen raporlar, firmanın bu proje üzerinde önemli çalışmalar yaptığını gözler önüne seriyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak Samsung’un özel özellikler sunarak Oura gibi markalarla baş edeceği düşünülüyor. Görünüşe göre akıllı yüzük pazarı yakında önemli bir isimle daha rekabetli bir hale gelecek. Teknoloji devi Apple’ın da bu pazardan pay aradığına dair iddialar var.

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Samsung Galaxy Ring kalp atış ölçümü ile dikkat çekecek