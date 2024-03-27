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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı: Yakında geliyor

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı. Akıllı yüzük, tüm Galaxy cihazlarla uyumlu olacak. İşte detaylar... 
    Samsung Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, ocak ayında Galaxy S24 akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte merakla beklenen Galaxy Ring‘e yer vermiş ve MWC 2024 (Mobil Dünya Kongresi) fuarında da dikkat çeken bir duyuru yapmıştı. Bildiğiniz üzere ilk defa Unpacked 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Ancak bekleyiş çok yakında sonlanabilir. Galaxy Ring, Samsung'un pil widget'larında görünmeye başladı.

    Samsung'un pil widget'ında ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Bu doğrultuda tüm gözler, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 modellerinin tanıtılacağı bir sonraki Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Ancak bunun için Temmuz ayına kadar beklememiz gerekiyor.

    Samsung Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı! Tam Boyutta Gör

    Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy Ring'in daha önce Samsung Food desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı yüzük, Samsung'un stok Pil Widget'ında görünmeye başladı. Yukarıda da görülebildiği gibi bu widget, telefon ana ekranı üzerinden, Galaxy Watch, Galaxy Fit ve Galaxy Buds ile birlikte Galaxy Ring'in pil seviyesini görmenizi sağlıyor. 

    Dolayısıyla yeni gelişme, önümüzde çok da uzun bir zaman kalmadığı anlamına geliyor. Elbette bu bilgilere dayanarak daha ne kadar beklememiz gerektiğini kestiremiyoruz, ancak en geç Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde vitrine çıkacağı kesin. Daha önceki sızıntılara gelirsek, Galaxy Ring'in çok hafif olduğu söyleniyor ve birçok boyut ve renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca, bir kalp atış hızı sensörü ve uyku takibi sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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