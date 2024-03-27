Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı: Yakında geliyor

Samsung'un pil widget'ında ortaya çıktı
Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Bu doğrultuda tüm gözler, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 modellerinin tanıtılacağı bir sonraki Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Ancak bunun için Temmuz ayına kadar beklememiz gerekiyor.
Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy Ring'in daha önce Samsung Food desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı yüzük, Samsung'un stok Pil Widget'ında görünmeye başladı. Yukarıda da görülebildiği gibi bu widget, telefon ana ekranı üzerinden, Galaxy Watch, Galaxy Fit ve Galaxy Buds ile birlikte Galaxy Ring'in pil seviyesini görmenizi sağlıyor.
Dolayısıyla yeni gelişme, önümüzde çok da uzun bir zaman kalmadığı anlamına geliyor. Elbette bu bilgilere dayanarak daha ne kadar beklememiz gerektiğini kestiremiyoruz, ancak en geç Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde vitrine çıkacağı kesin. Daha önceki sızıntılara gelirsek, Galaxy Ring'in çok hafif olduğu söyleniyor ve birçok boyut ve renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca, bir kalp atış hızı sensörü ve uyku takibi sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...