Galaxy Ring, resmi widget'larda görünmeye başladı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, ocak ayında Galaxy S24 akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte merakla beklenen Galaxy Ring‘e yer vermiş ve MWC 2024 (Mobil Dünya Kongresi) fuarında da dikkat çeken bir duyuru yapmıştı. Bildiğiniz üzere ilk defa Unpacked 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Ancak bekleyiş çok yakında sonlanabilir. Galaxy Ring, Samsung'un pil widget'larında görünmeye başladı.

Samsung'un pil widget'ında ortaya çıktı

Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu ve bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime gireceği söyleniyor. Bu doğrultuda tüm gözler, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 modellerinin tanıtılacağı bir sonraki Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Ancak bunun için Temmuz ayına kadar beklememiz gerekiyor.

Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy Ring'in daha önce Samsung Food desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı yüzük, Samsung'un stok Pil Widget'ında görünmeye başladı. Yukarıda da görülebildiği gibi bu widget, telefon ana ekranı üzerinden, Galaxy Watch, Galaxy Fit ve Galaxy Buds ile birlikte Galaxy Ring'in pil seviyesini görmenizi sağlıyor.

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Dolayısıyla yeni gelişme, önümüzde çok da uzun bir zaman kalmadığı anlamına geliyor. Elbette bu bilgilere dayanarak daha ne kadar beklememiz gerektiğini kestiremiyoruz, ancak en geç Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde vitrine çıkacağı kesin. Daha önceki sızıntılara gelirsek, Galaxy Ring'in çok hafif olduğu söyleniyor ve birçok boyut ve renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca, bir kalp atış hızı sensörü ve uyku takibi sunacak.

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