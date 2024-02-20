Samsung Galaxy Ring Temmuz'da tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri

Samsung Galaxy Ring beklenen özellikleri
Samsung, Galaxy Ring’i ikinci Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Galaxy Ring, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, EKG ve uyku takibi özelliğine sahip olacak. Akıllı yüzük, NFC bağlantısı üzerinden mobil ödemelere izin verecek ve hatta yüzükle eşleştirilmiş akıllı telefonu kontrol etmek mümkün olacak. Galaxy Ring için söylenen tüm fitness ve sağlık takibi özellikleri Galaxy Watch serisinde mevcut olsa da özellikle uyku sırasında takması daha kolay olacağından ürüne talebin olacağı düşünülüyor.
Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Muhtemele aynı etkinlik Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefon modelleri tanıtılacak.
Şu anda akıllı yüzük segmentinde pazarın lideri Oura. Samsung, Galaxy Ring ile pazarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Apple’ın akıllı yüzük üzerinde çalıştığı söylense de sessizliğini koruyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-ring-galaxy-unpacked-20234-event/ https://www.etnews.com/20240220000215 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.