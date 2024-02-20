Samsung Galaxy Ring Temmuz'da tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 tanıtım etkinliğinin sonunda sürpriz bir şekilde akıllı yüzük Galaxy Ring’i göstermişti. Yeni rapor, Galaxy Ring’in özellikleri ve tanıtım tarihine ilişkin yeni bilgi içeriyor.

Samsung, 18 yıldır küresel TV pazarının lideri 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Ring beklenen özellikleri

Samsung, Galaxy Ring’i ikinci Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Galaxy Ring, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, EKG ve uyku takibi özelliğine sahip olacak. Akıllı yüzük, NFC bağlantısı üzerinden mobil ödemelere izin verecek ve hatta yüzükle eşleştirilmiş akıllı telefonu kontrol etmek mümkün olacak. Galaxy Ring için söylenen tüm fitness ve sağlık takibi özellikleri Galaxy Watch serisinde mevcut olsa da özellikle uyku sırasında takması daha kolay olacağından ürüne talebin olacağı düşünülüyor.

Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Muhtemele aynı etkinlik Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefon modelleri tanıtılacak.

Şu anda akıllı yüzük segmentinde pazarın lideri Oura. Samsung, Galaxy Ring ile pazarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Apple’ın akıllı yüzük üzerinde çalıştığı söylense de sessizliğini koruyor.

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