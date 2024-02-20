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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring Temmuz'da tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri

    Samsung, S24 lansmanında gösterdiği akıllı yüzüğü beklenenden daha erken tanıtabilir. Peki, Samsung Galaxy Ring özellikleri ile neler sunacak?                   
    Samsung Galaxy Ring ne zaman çıkacak özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 tanıtım etkinliğinin sonunda sürpriz bir şekilde akıllı yüzük Galaxy Ring’i göstermişti. Yeni rapor, Galaxy Ring’in özellikleri ve tanıtım tarihine ilişkin yeni bilgi içeriyor.

    Samsung Galaxy Ring beklenen özellikleri

    Samsung, Galaxy Ring’i ikinci Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Galaxy Ring, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, EKG ve uyku takibi özelliğine sahip olacak. Akıllı yüzük, NFC bağlantısı üzerinden mobil ödemelere izin verecek ve hatta yüzükle eşleştirilmiş akıllı telefonu kontrol etmek mümkün olacak. Galaxy Ring için söylenen tüm fitness ve sağlık takibi özellikleri Galaxy Watch serisinde mevcut olsa da özellikle uyku sırasında takması daha kolay olacağından ürüne talebin olacağı düşünülüyor.

    Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Muhtemele aynı etkinlik Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefon modelleri tanıtılacak.

    Şu anda akıllı yüzük segmentinde pazarın lideri Oura. Samsung, Galaxy Ring ile pazarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Apple’ın akıllı yüzük üzerinde çalıştığı söylense de sessizliğini koruyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-ring-galaxy-unpacked-20234-event/ https://www.etnews.com/20240220000215
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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