Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek

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Galaxy S11 olarak tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının Galaxy S20 adıyla karşımıza çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lansmanına yaklaşık bir ay kalan Galaxy S20 serisinin ekran özellikleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

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Daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor

Sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olan SamMobile'ın raporuna göre Samsung Galaxy S20 serisinin 120Hz yenileme hızı sunan ekranla gelmesi doğrulanmış durumda. Bir sonraki Galaxy modelinin 120Hz ekranla geleceği söylentileri, Samsung'un yeni nesil mobil yonga seti Exynos 990'u duyurmasının hemen ardından ortaya atılmıştı. Ayrıca UI 2.0 beta arayüzünde gizli bir 120Hz seçeneğinin olması ise bu iddiaları güçlendiriyordu.

Galaxy S20 modellerinde olması beklenen 120Hz ekran yenileme hızı, ekranın içeriğinin daha dinamik bir şekilde yenilenmesini sağlayarak, kullanıcıların daha düzgün animasyonlar ve kaydırma deneyimleri yaşayacağı anlamına geliyor. Ayrıca hızlı ve tempolu oyunlarda ekranın daha iyi bir performans sunacağını da söyleyebiliriz. Galaxy S20 (Galaxy S11) serisiyle ilgili tüm detayları öğrenmek içinse, 11 Şubat tarihini beklememiz gerekiyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-super-smooth-120hz-display/

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