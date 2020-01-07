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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta ABD'nin San Francisco kentinde tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S20, 120Hz ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek
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    Galaxy S11 olarak tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının Galaxy S20 adıyla karşımıza çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lansmanına yaklaşık bir ay kalan Galaxy S20 serisinin ekran özellikleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı"

    Daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor

    Sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olan SamMobile'ın raporuna göre Samsung Galaxy S20 serisinin 120Hz yenileme hızı sunan ekranla gelmesi doğrulanmış durumda. Bir sonraki Galaxy modelinin 120Hz ekranla geleceği söylentileri, Samsung'un yeni nesil mobil yonga seti Exynos 990'u duyurmasının hemen ardından ortaya atılmıştı. Ayrıca UI 2.0 beta arayüzünde gizli bir 120Hz seçeneğinin olması ise bu iddiaları güçlendiriyordu.

    Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek

    Galaxy S20 modellerinde olması beklenen 120Hz ekran yenileme hızı, ekranın içeriğinin daha dinamik bir şekilde yenilenmesini sağlayarak, kullanıcıların daha düzgün animasyonlar ve kaydırma deneyimleri yaşayacağı anlamına geliyor. Ayrıca hızlı ve tempolu oyunlarda ekranın daha iyi bir performans sunacağını da söyleyebiliriz. Galaxy S20 (Galaxy S11) serisiyle ilgili tüm detayları öğrenmek içinse, 11 Şubat tarihini beklememiz gerekiyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s20-super-smooth-120hz-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kebimeva 2 hf. en beğenilen
    çözünürlük konusunda sınırlarına ulaşan akıllı telefonların yeni satış stratejisi Hz olmuş durumda. Benimki 90, seninki 120 ıyy iphone'lar 60Hz.
    Şu anda telefonlarımız kullanılamaz halde eminim bütün dünyamız 120Hz ile birlikte harika olacak..
    çözünürlük konusunda sınırlarına ulaşan akıllı telefonların yeni satış stratejisi Hz olmuş durumda. Benimki 90, seninki 120 ıyy iphone'lar 60Hz. Şu anda tel...
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    Shifu oogway 1 hf. yeni yorumcu
    Haberi okumadım. Apple, iPhone ile birlikte sızıntı haber akımını başlattı. İlgi, merak uyandırmaya çalışıyorlar. Beter olsunlar, bildikleri tek şey daha kısa sürede daha fazla telefon satmak. Merhamet namına bir şey yok. Planlı eskitme denen zerzevatı uyguluyorlar. Hepsi aynı. Daha fazla kar, daha fazla satış, daha büyük pazar payı...
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    timucinpusat 1 hf.
    Geçen yıllardaki fiyat politikasına bakarak galaxy s20 ulta (s ailesinin en üst modeli) Türkiye satış fiyatı ne olur sizce?
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    freedomfighter 1 hf.
    O değil de hani dandik exynos işlemci olmayacaktı artık bu samsung telefonlarda yine aynı muhabbetler sar başa...
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    fırat.ç. 1 hf.
    Samsung önce bir amiral gemilerinden pwm yi kaldırsın. Düşük hz ten daha rahatsız edici.
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    koyunsayar 2 hf.
    demmeki ipon 12 de 120 hz olabilir.baba yapmis iponcular cimrilik etmezse alip kullanacak .muhtemelen ismi bionic HZ olur
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    smart1978 2 hf. koyunsayar
    Hz meselesi ortamdaki yapay isik kaynaginin tazeleme hizi o da 120 Hz ise yine sorun yaratacaktir :) .


    Hz degeri pratiksel olarak 100-120 araso anlamlidir ilerisi anlamsizdir pazarlama tuzaklaridir. TV lerde bile yillardir ne HERTZ ler var ...

    Samsung bu konuda geride ...


    Apple yillar once yaklasik 3 yil once Ipad Pro larda kullandi bendeki Ipad Pro 10.5 eskimis olaninda bile 120 Hz ekran ile geliyor. Hatta ekrani HDR hemde 10 bit efektif piksel ile keskinligi dogalligi da cabasi ....


    Apple malesef Samsung tan tedarik ederek Samsung a bel bagladi !

    Ama Pixel 4 XL Samsung uretimli hem de 96 Hz :) ... Bu da not olsun sana :) ...


    Apple beklenen pazaralama isimlendirmelerien bakip dert etme . Apple yaparsa en iyisini yapar ...
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    kebimeva 2 hf. en beğenilen
    çözünürlük konusunda sınırlarına ulaşan akıllı telefonların yeni satış stratejisi Hz olmuş durumda. Benimki 90, seninki 120 ıyy iphone'lar 60Hz.
    Şu anda telefonlarımız kullanılamaz halde eminim bütün dünyamız 120Hz ile birlikte harika olacak..
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Rachsuchtig 2 hf. kebimeva
    Tazeleme oranı fark ediliyor ama. Mesela 720p 1080p 1440p farkı günlük kullanımda göze batmazken 90dan 60a inince çok fark ediyor. Akıcılık baya iyi
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    Cnytkyz 2 hf.
    Bir sonraki seneye Exynos tan kurtarsa şu Samsung lar da bizde alsak sorunsuz kullansak.
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