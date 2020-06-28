Samsung Galaxy S20 serisi, yeni yazılım güncellemesi aldı

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Samsung, Galaxy S20 serisi için yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Temmuz güvenlik yaması ile birlikte gelen güncelleme, cihazların kamera yetenklerini de iyileştiriyor.

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Kamera yeteneklerini artırıyor

Teknoloji devi, Galaxy S20 güncelleme paketini ilk olarak Güney Kore'de dağıtmaya başladı ev güncellemeye dair ilk ekran görüntüleri bir kullanıcıdan geldi. G98xNKSU1ATFD sürüm numarasıyla gelen güncelleme paketi 386.35 MB boyutunda. Kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara dağıtılması beklenen güncellemeyi, cihazınıın Ayarlar-Yazılım Güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Galaxy S20 serisine gelen yeni güncelleme, daha iyi yakınlaştırma yetenekleri (zoom) ve iyileştirilmiş video sabitleme gibi kamera ayarlarını getiriyor. Ayrıca, ses kayıt uygulaması üzerinden ses kaydederken artık Bluetooth mikrofon da kullanabilme şansınız olacak. Tüm bunlara ek olarak otomobil bilgi eğlence sistemiyle entegrasyon sunan MirrorLink desteğinin de yeni güncellemeye birlikte sonlandırıldığını belirtelim.

https://twitter.com/Kuma_Sleepy/status/1276159043816562690

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