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    Samsung Galaxy S20 serisi, yeni yazılım güncellemesi aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme paketi kamera iyileştirmeleri ve güvenlik yaması barındırıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 serisi, yeni yazılım güncellemesi aldı
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    Samsung, Galaxy S20 serisi için yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Temmuz güvenlik yaması ile birlikte gelen güncelleme, cihazların kamera yetenklerini de iyileştiriyor.

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    Kamera yeteneklerini artırıyor

    Teknoloji devi, Galaxy S20 güncelleme paketini ilk olarak Güney Kore'de dağıtmaya başladı ev güncellemeye dair ilk ekran görüntüleri bir kullanıcıdan geldi. G98xNKSU1ATFD sürüm numarasıyla gelen güncelleme paketi 386.35 MB boyutunda. Kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara dağıtılması beklenen güncellemeyi, cihazınıın Ayarlar-Yazılım Güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    Galaxy S20 serisine gelen yeni güncelleme, daha iyi yakınlaştırma yetenekleri (zoom) ve iyileştirilmiş video sabitleme gibi kamera ayarlarını getiriyor. Ayrıca, ses kayıt uygulaması üzerinden ses kaydederken artık Bluetooth mikrofon da kullanabilme şansınız olacak. Tüm bunlara ek olarak otomobil bilgi eğlence sistemiyle entegrasyon sunan MirrorLink desteğinin de yeni güncellemeye birlikte sonlandırıldığını belirtelim.



    https://twitter.com/Kuma_Sleepy/status/1276159043816562690 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 dk. yeni yorumcu
    Guzel haber
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    güncelleme fetişleri basıcak yine konuyu:D
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Aaa iyi bari güncellemeyi vermişler. Ben güncellemeyi çıkartır ama S21'e saklarlar, onun altına vermezler diyordum. S21 çıkınca kullanırsınız falan da diyebilirlerdi.
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