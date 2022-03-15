Samsung, Galaxy S22'nin öne çıkan özelliklerini eski cihazlara getiriyor

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Geçtiğimiz Şubat ayında amiral gemisi S22 serisini tanıtan Samsung, One UI 4.1 ile gelen yeni cihazların gelişmiş kamera özellikleri de dahil olmak üzere birçok geliştirmeyi eski Galaxy telefon ve tabletlere getireceğini açıkladı.

Birçok cihaza destek sunacak

İlk olarak Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 için sunulacak One UI 4.1 güncellemesi, Expert RAW düzenleme uygulaması, daha gelişmiş nesne kaldırma ve daha basit fotoğraf paylaşımı gibi birçok özelliği beraberinde getirecek. Daha sonrasında ise Galaxy S21, S20, S10, Galaxy Note serisi (Note 10+'dan itibaren), Galaxy A serisi ve eski katlanabilir telefon modellerine ulaşacak.

Samsung Galaxy A serisinin lansman tarihi belli oldu 2 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy telefonların yavaşlatılma iddiaları ile gündeme gelen Samsung, görünüşe göre güncelleme desteği ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı planlıyor. Galaxy Tab S7 FE ve diğer belirtilmemiş Tab S modellerinin de yeni güncellemeye kavuşması beklenirken, şirket herhangi bir zaman bilgisi paylaşmadı.

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