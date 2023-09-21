Samsung Galaxy S23 Tactical Edition geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung uzun yıllardır Xcover ve Active serisi altında dayanıklılık odaklı cihazlar piyasaya sürüyor. Firmanın bu alanda oldukça büyük bir tecrübesi var. Bu sayede bir dönem amiral gemilerinde gördüğümüz dayanıklılık odaklı versiyon geleneği geri dönüyor.

Galaxy S23 Tactical Edition neler sunacak?

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition modeli mevcut amiral gemisi serisinin en dayanıklı üyesi olacak. Özelliklerinin ise orijinal Samsung Galaxy S23 modelini temel aldığı ifade edilmiş. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy başta olmak üzere pek çok özellik aynı.

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Telefonu dayanıklı yapan unsurlar ise MIL-STD-810H darbelere karşı askeri dayanıklılık, tüm kablosuz bağlantıları kapatan Hayalet Mod, tüm radyo dalgalarını kapatan Covert Lock, sertifikalı 5G ağlarına bağlanan özel mod, Samsung Knox üzerinde daha fazla güvenlik seçenekleri, gece görüş sayılabilir.

Galaxy S23 Tactical Edition bu denli dayanıklılık özelliğini haliyle kasayı çok daha kalın hale getiren özel kaplaması ile sunuyor. Bu bakımdan her tüketicinin tercih edeceği bir seçenek olmaktan uzaklaşıyor. Galaxy S23 Tactical Edition hali hazırda belirli ülkelerin askeri birimlerinde testlere başladı. Son kullanıcıya ne zaman sunulacak bilinmiyor.

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Samsung Galaxy S23 en sağlam haline kavuşuyor