Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Plus, Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte performans testinde görüntülendi

    Samsung’un yaklaşmakta olan yeni amiral gemisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler, Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlenen Galaxy S23 Plus’ın performans testlerini gösteriyor.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy S23 Plus, performans testinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 serisinde Snapdragon işlemcileri kullanacağı ve Exynos modelleri en azından bu seride kullanmayacağı bekleniyordu. Son gelen sızıntılar ve bilgiler de bu beklentiyi doğrular nitelikte. Bir süre önce ortaya çıkan ve Galaxy S23 Plus’a ait olduğu söylenen Geebench test sonuçları da yine bu duruma işaret ediyor.

    Galaxy S23 Plus, Geekbench'te göründü

    Galaxy S23 Plus, SM-S916U model numarasıyla Geekbench’te görüntülenmiş durumda. ABD’de satılacak model olan Galaxy S23 Plus (SM-S916U), Snapdragon 8 Gen 2 ve Adreno 740 ikilisine sahip. Ek olarak 8 GB RAM ile desteklenen telefonda Android 13 işletim sistemi yer almakta. Galaxy S23 Plus olduğu iddia edilen telefonun Geebench sentetik testinde aldığı skorlar ise tek çekirdekte 1485 puan, çoklu çekirdekte ise 4844 puan. Apple A15 Bionic ile gelen iPhone 14’ün rakamları ise sırasıyla yaklaşık 1800 puan ve 4600 puan.

    Samsung Galaxy S23 Plus, performans testinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2'nin bir Cortex-X3 çekirdeği, iki Cortex-A715 çekirdeği, iki Cortex-A710 çekirdeği ve üç Cortex-A510 çekirdeği ile gelmesi ve 4nm TSMC işlem sürecinde üretilmesi bekleniyor. Ek olarak Qualcomm, bu ay içerisinde Snapdragon 8 Gen 2 platformunu tanıtacak. MediaTek'in Dimensity 9200 yonga seti ise önümüzdeki hafta tanıtılacak. Aktarılanlara göre her iki yonganın da GPU performansı A16 Bionic’den iyi.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız