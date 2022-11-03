Samsung Galaxy S23 Plus, Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte performans testinde görüntülendi

Galaxy S23 Plus, Geekbench'te göründü
Galaxy S23 Plus, SM-S916U model numarasıyla Geekbench’te görüntülenmiş durumda. ABD’de satılacak model olan Galaxy S23 Plus (SM-S916U), Snapdragon 8 Gen 2 ve Adreno 740 ikilisine sahip. Ek olarak 8 GB RAM ile desteklenen telefonda Android 13 işletim sistemi yer almakta. Galaxy S23 Plus olduğu iddia edilen telefonun Geebench sentetik testinde aldığı skorlar ise tek çekirdekte 1485 puan, çoklu çekirdekte ise 4844 puan. Apple A15 Bionic ile gelen iPhone 14’ün rakamları ise sırasıyla yaklaşık 1800 puan ve 4600 puan.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence