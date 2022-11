Samsung Galaxy S23 Plus, Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte performans testinde görüntülendi

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S23 serisinde Snapdragon işlemcileri kullanacağı ve Exynos modelleri en azından bu seride kullanmayacağı bekleniyordu. Son gelen sızıntılar ve bilgiler de bu beklentiyi doğrular nitelikte. Bir süre önce ortaya çıkan ve Galaxy S23 Plus’a ait olduğu söylenen Geebench test sonuçları da yine bu duruma işaret ediyor.

Galaxy S23 Plus, Geekbench'te göründü

Galaxy S23 Plus, SM-S916U model numarasıyla Geekbench’te görüntülenmiş durumda. ABD’de satılacak model olan Galaxy S23 Plus (SM-S916U), Snapdragon 8 Gen 2 ve Adreno 740 ikilisine sahip. Ek olarak 8 GB RAM ile desteklenen telefonda Android 13 işletim sistemi yer almakta. Galaxy S23 Plus olduğu iddia edilen telefonun Geebench sentetik testinde aldığı skorlar ise tek çekirdekte 1485 puan, çoklu çekirdekte ise 4844 puan. Apple A15 Bionic ile gelen iPhone 14’ün rakamları ise sırasıyla yaklaşık 1800 puan ve 4600 puan.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 2'nin bir Cortex-X3 çekirdeği, iki Cortex-A715 çekirdeği, iki Cortex-A710 çekirdeği ve üç Cortex-A510 çekirdeği ile gelmesi ve 4nm TSMC işlem sürecinde üretilmesi bekleniyor. Ek olarak Qualcomm, bu ay içerisinde Snapdragon 8 Gen 2 platformunu tanıtacak. MediaTek'in Dimensity 9200 yonga seti ise önümüzdeki hafta tanıtılacak. Aktarılanlara göre her iki yonganın da GPU performansı A16 Bionic’den iyi.

