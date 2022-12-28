Samsung Galaxy S23 serisi performans konusunda rakipsiz olabilir

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Galaxy S23 serisinin 2023 Şubat ayının başlarında resmiyet kazanması bekleniyor ancak birçok özelliği şimdiden sızdırılmış durumda. Dünya çapındaki tüm Galaxy S23 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılacağı yaygın olarak kabul ediliyor. Şimdi ise ilk kez bir rapor, Samsung'un yaklaşan Galaxy S23 serisinden ne tür bir performans artışı bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor.

Özel Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S23'e doping etkisi yaratacak

Tam Boyutta Gör Sızıntı kaynağı Ahmed Qwaider'e göre, Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç alacak olan Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra , önceki modellere kıyasla önemli bir performans artışına sahip olacak. Yaklaşan telefonların yüzde 36 daha iyi CPU performansı, yüzde 48 daha hızlı GPU ve yüzde 60 daha hızlı NPU (AI ve ML hızlandırması için kullanılan Nöral İşlem Birimi) özelliklerine sahip olacağı bildiriliyor. Bunun yanında Galaxy S23 serisinin soğutma tarafında da oldukça güçlü bir sisteme sahip olması bekleniyor.

Daha önceki raporlar, Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2'nin hız aşırtılmış bir versiyonu için Qualcomm ile bir anlaşma yapmış olabileceğini gösteriyordu. O zamanki rakamlara göre işlemcinin bu özel versiyonu temel modele göre 170 MHz daha yüksek CPU (3.2GHz yerine 3.36GHz) saat hızına işaret ediyordu. Aynı zamanda GPU’nun da 719 MHz’de (temel hız 680 MHz) çalışacağı söylenmekte.

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Tüm bunların yanında Galaxy S23 serisinin genel olarak daha parlak ekranlar (tüm modellerde 1.750 nit), daha iyi bir selfie kamerası (12MP Dual-Pixel AF), 8K 30fps video kaydı ve uydu bağlantısı özelliklerine sahip olması bekleniyor. Galaxy S23’ün 3900 mAh, Galaxy S23+’ın 4700 mAh ve Galaxy S23 Ultra’nın ise 5000 mAh pillere sahip olacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy S23 serisi performansıyla fark yaratabilir