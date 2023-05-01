Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu iyileştiriliyor

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık performansı iyileştiriliyor
Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı paylaşıma göre Samsung şimdilerde Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu'nu iyileştirmek için çalışıyor. Tipster yaptığı paylaşımda "S23 Ultra aygıt yazılımının WD3 sürümünün test edilen örneğini gördüm ve görünüşe göre gece fotoğrafları da düzeldi." ifadelerini kullandı.
Düşük ışık performansını iyileştiren bir beta güncellemesi gördüğünü iddia eden tipster, güncelleme ile gelecek detaylardan bahsetmedi. Ancak güncellemenin önümüzdeki Mayıs 2023 güvenlik güncellemesi ile yayına sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah