Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu iyileştiriliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 Ultra, tüm Samsung akıllı cihazlarından daha iyi bir kamera performansına sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellemelerden ötürü bazı kullanıcılar kamera performansından oldukça şikayetçiydi. Bu durumu düzeltmek amacıyla Samsung, yeni güncellemeler yayına sundu ve sunmaya devam ediyor.

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Samsung Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık performansı iyileştiriliyor

Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı paylaşıma göre Samsung şimdilerde Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu'nu iyileştirmek için çalışıyor. Tipster yaptığı paylaşımda "S23 Ultra aygıt yazılımının WD3 sürümünün test edilen örneğini gördüm ve görünüşe göre gece fotoğrafları da düzeldi." ifadelerini kullandı.

Düşük ışık performansını iyileştiren bir beta güncellemesi gördüğünü iddia eden tipster, güncelleme ile gelecek detaylardan bahsetmedi. Ancak güncellemenin önümüzdeki Mayıs 2023 güvenlik güncellemesi ile yayına sunulması bekleniyor.

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