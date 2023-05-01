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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu iyileştiriliyor

    Samsung, Galaxy S23 Ultra'daki Gece Modu'nda çekilen fotoğrafların kalitesini artırmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. İşte yakında yayınlanması beklenen güncellemenin detayları:
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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu iyileştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra, tüm Samsung akıllı cihazlarından daha iyi bir kamera performansına sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellemelerden ötürü bazı kullanıcılar kamera performansından oldukça şikayetçiydi. Bu durumu düzeltmek amacıyla Samsung, yeni güncellemeler yayına sundu ve sunmaya devam ediyor. 

    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık performansı iyileştiriliyor

    Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı paylaşıma göre Samsung şimdilerde Galaxy S23 Ultra'nın Gece Modu'nu iyileştirmek için çalışıyor. Tipster yaptığı paylaşımda "S23 Ultra aygıt yazılımının WD3 sürümünün test edilen örneğini gördüm ve görünüşe göre gece fotoğrafları da düzeldi." ifadelerini kullandı.

    Düşük ışık performansını iyileştiren bir beta güncellemesi gördüğünü iddia eden tipster, güncelleme ile gelecek detaylardan bahsetmedi. Ancak güncellemenin önümüzdeki Mayıs 2023 güvenlik güncellemesi ile yayına sunulması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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