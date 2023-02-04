Samsung Galaxy S23 Ultra, 8K video kaydında ne kadar başarılı? İşte kıyaslama videosu

Galaxy S23 ailesi, saniyede 30 kare hızında 8K videolar kaydedebilirken, Galaxy S22 8K 24fps ile sınırlıyor. Daha yüksek kare hızı tek başına daha iyi 8K deneyimi sağlar elbette ancak S23’ü 2022 modellerinden ayıran tek yükseltme bu değil. S23, 8K çözünürlükte kaydedilen videolarda görüntüyü S22’ye kıyasla daha az sallıyor, görüş alanı da oldukça geniş. Paylaşılan videoda Galaxy S23 Ultra ile Galaxy S22 Ultra modelinin 8K kayıt özelliğinin karşılaştırılmasını görebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?