Samsung Galaxy S23 Ultra, 8K video kaydında ne kadar başarılı? İşte kıyaslama videosu

Tam Boyutta Gör Özellikle Samsung Galaxy S23 Ultra modeli, kamera tarafında iyileştirmeler, geliştirmeler sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri 8K video kaydı. Bu özellik Galaxy S22’de de bulunuyor ancak Galaxy S23 serisi, 8K video kaydını yeni bir düzeye çıkarıyor.

Samsung Galaxy S23 serisi, gelişmiş soğutma sistemiyle geliyor 23 sa. önce eklendi

Galaxy S23 ailesi, saniyede 30 kare hızında 8K videolar kaydedebilirken, Galaxy S22 8K 24fps ile sınırlıyor. Daha yüksek kare hızı tek başına daha iyi 8K deneyimi sağlar elbette ancak S23’ü 2022 modellerinden ayıran tek yükseltme bu değil. S23, 8K çözünürlükte kaydedilen videolarda görüntüyü S22’ye kıyasla daha az sallıyor, görüş alanı da oldukça geniş. Paylaşılan videoda Galaxy S23 Ultra ile Galaxy S22 Ultra modelinin 8K kayıt özelliğinin karşılaştırılmasını görebilirsiniz:

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Samsung Galaxy S23 Ultra, 8K video kaydında ne kadar başarılı?