Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 serisi, 2 kat büyük buhar odalarına sahip

    Yeni paylaşılan çizimlere göre, Galaxy S23 serisi daha iyi soğutma sağlayacak daha büyük buhar odalarına sahip. Samsung, bu sene düz modelde grafit pedleri yerine buhar odasını kullanıyor.
    2
    samsung s23 buhar odaları soğutma Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Galaxy S23 telefonlarında Qualcomm’un daha yüksek CPU ve GPU frekanslarıyla hız aşırtma uyguladığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanıyor. Erken 3D benchmark sonuçları bizlere özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin geçen yılki Galaxy S22’nin Exynos 2200 işlemcisine kıyasla iki kat daha güçlü olduğunu gösterdi. Ekstra güç ve daha yüksek frekanslar beraberinde “Samsung S23 ısınma sorunu yaşatacak mı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyada karşımıza çıkan çizimler, Samsung’un yeni telefonlarında 2022 modellerinden daha iyi soğutma sistemi kullandığını ortaya çıkardı.

    Çizimlere bakıldığında, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra, üç modelin de geçen seneki modellerden çok daha büyük buhar odalarına sahip olduğu görülüyor. Buhar odası, ısıyı bilindik bakır ısı borularından daha etkili (verimli) bir şekilde yayan düzlemsel bir soğutma yolu. İçeride, buhar odalarında, buharlaşarak gaza dönüşen ve sonrasında özel olarak tasarlanmış yüzeyler üzerinde yoğunlaşarak işlem sırasında ısıyı dağıtan bir sıvı bulunuyor.

    Özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 3.2GHz yerine 3.36GHz frekansında çalışan hız aşırtmalı prime CPU çekirdeği, 680MHz yerine 719MHz frekansında çalışan Adreno 740 GPU’ya sahip. Yeni telefonlar ayrıca daha hızlı UFS 4.0 depolama (Galaxy S23 128GB modeli hariç) ve daha hızlı bellek (8.5Gbps hıza sahip LPDDR5X RAM) kullanıyor. Tüm bu ekstra güç ekstra soğutma gerektirdiğinden, Samsung buhar odalarını büyütmüş ancak ilginç olarak bu yıl giriş seviye modelde de buhar odası mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO RENO 5 Lite
    OPPO RENO 5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız