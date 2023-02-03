Samsung Galaxy S23 serisi, 2 kat büyük buhar odalarına sahip

Çizimlere bakıldığında, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra, üç modelin de geçen seneki modellerden çok daha büyük buhar odalarına sahip olduğu görülüyor. Buhar odası, ısıyı bilindik bakır ısı borularından daha etkili (verimli) bir şekilde yayan düzlemsel bir soğutma yolu. İçeride, buhar odalarında, buharlaşarak gaza dönüşen ve sonrasında özel olarak tasarlanmış yüzeyler üzerinde yoğunlaşarak işlem sırasında ısıyı dağıtan bir sıvı bulunuyor.
Özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 3.2GHz yerine 3.36GHz frekansında çalışan hız aşırtmalı prime CPU çekirdeği, 680MHz yerine 719MHz frekansında çalışan Adreno 740 GPU’ya sahip. Yeni telefonlar ayrıca daha hızlı UFS 4.0 depolama (Galaxy S23 128GB modeli hariç) ve daha hızlı bellek (8.5Gbps hıza sahip LPDDR5X RAM) kullanıyor. Tüm bu ekstra güç ekstra soğutma gerektirdiğinden, Samsung buhar odalarını büyütmüş ancak ilginç olarak bu yıl giriş seviye modelde de buhar odası mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?