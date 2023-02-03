Samsung Galaxy S23 serisi, 2 kat büyük buhar odalarına sahip

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni Galaxy S23 telefonlarında Qualcomm’un daha yüksek CPU ve GPU frekanslarıyla hız aşırtma uyguladığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanıyor. Erken 3D benchmark sonuçları bizlere özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin geçen yılki Galaxy S22’nin Exynos 2200 işlemcisine kıyasla iki kat daha güçlü olduğunu gösterdi. Ekstra güç ve daha yüksek frekanslar beraberinde “Samsung S23 ısınma sorunu yaşatacak mı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyada karşımıza çıkan çizimler, Samsung’un yeni telefonlarında 2022 modellerinden daha iyi soğutma sistemi kullandığını ortaya çıkardı.

Çizimlere bakıldığında, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra, üç modelin de geçen seneki modellerden çok daha büyük buhar odalarına sahip olduğu görülüyor. Buhar odası, ısıyı bilindik bakır ısı borularından daha etkili (verimli) bir şekilde yayan düzlemsel bir soğutma yolu. İçeride, buhar odalarında, buharlaşarak gaza dönüşen ve sonrasında özel olarak tasarlanmış yüzeyler üzerinde yoğunlaşarak işlem sırasında ısıyı dağıtan bir sıvı bulunuyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra’yı ikiye katladı 1 gün önce eklendi

Özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 3.2GHz yerine 3.36GHz frekansında çalışan hız aşırtmalı prime CPU çekirdeği, 680MHz yerine 719MHz frekansında çalışan Adreno 740 GPU’ya sahip. Yeni telefonlar ayrıca daha hızlı UFS 4.0 depolama (Galaxy S23 128GB modeli hariç) ve daha hızlı bellek (8.5Gbps hıza sahip LPDDR5X RAM) kullanıyor. Tüm bu ekstra güç ekstra soğutma gerektirdiğinden, Samsung buhar odalarını büyütmüş ancak ilginç olarak bu yıl giriş seviye modelde de buhar odası mevcut.

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Samsung Galaxy S23 serisi, gelişmiş soğutma sistemiyle geliyor