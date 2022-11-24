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    Samsung Galaxy S23 Ultra, ekran parlaklığıyla rakiplerini geride bırakacak

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Son söylentilere göre, S23 Ultra, ekran parlaklığı ile iPhone 14 Pro’yu geride bırakacak.        
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    samsung galaxy s23 ultra ekran parlaklığı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın overclock işlemi uygulanmış Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geleceği biliniyordu. Şimdi de Galaxy S23 Ultra’nın ekran paneliyle ilgili birkaç detay ortaya çıktı.

    Daha parlak, daha az güç tüketen ekran

    Telefonun AMOLED ekranının maksimum 2200 nit parlaklığın üzerine çıkacağı, dokunmatik örnekleme hızının 960Hz olarak ayarlanacağı, 2000 Hz PWM frekansına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’nın ekranının önceki modele kıyasla %45 daha az güç tüketeceği söyleniyor.

    Görünüşe göre, Samsung S23 Ultra, ekran parlaklığı açısından iPhone 14 Pro serisini geride bıracak. Hatırlatma açısından, Apple’ın üst seviye modellerinde ekran parlaklığı maks. 2000 nit parlaklığa ulaşıyor. XDA Developers’ın ekran uzmanına göre, her iki ekranda kullanılan OLED yayıcılar aynı ancak Samsung ve Apple’ın tepe parlaklık testlerini farklı uygulamasından kaynaklı Samsung öne geçecek. Apple, ekranı yaklaşık %25 APL’ye ayarlıyor, Samsung ise %1 APL’ye ayarlıyor. iPhone 14 Pro’nun maksimum ekran parlaklığı %1 APL’de 2300 nit. APL, ortalama görüntü seviyesini ifade ediyor.

    Öncesinde Samsung S23 Ultra kamera özellikleri de ortaya çıkmıştı. S23 Ultra, 10MP 10x zoom sensör, 12MP ultra geniş açılı lens, 200MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak; en azından iddialar bu yönde. 200 megapiksel kamera ile çekilmiş örnek fotoğraf bile paylaşıldı.

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    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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