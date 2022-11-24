Samsung Galaxy S23 Ultra, ekran parlaklığıyla rakiplerini geride bırakacak

Galaxy S23 Ultra’nın kameraları detaylandı: Benzeri olmayacak 2 hf. önce eklendi

Daha parlak, daha az güç tüketen ekran

Telefonun AMOLED ekranının maksimum 2200 nit parlaklığın üzerine çıkacağı, dokunmatik örnekleme hızının 960Hz olarak ayarlanacağı, 2000 Hz PWM frekansına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy S23 Ultra’nın ekranının önceki modele kıyasla %45 daha az güç tüketeceği söyleniyor.

Görünüşe göre, Samsung S23 Ultra, ekran parlaklığı açısından iPhone 14 Pro serisini geride bıracak. Hatırlatma açısından, Apple’ın üst seviye modellerinde ekran parlaklığı maks. 2000 nit parlaklığa ulaşıyor. XDA Developers’ın ekran uzmanına göre, her iki ekranda kullanılan OLED yayıcılar aynı ancak Samsung ve Apple’ın tepe parlaklık testlerini farklı uygulamasından kaynaklı Samsung öne geçecek. Apple, ekranı yaklaşık %25 APL’ye ayarlıyor, Samsung ise %1 APL’ye ayarlıyor. iPhone 14 Pro’nun maksimum ekran parlaklığı %1 APL’de 2300 nit. APL, ortalama görüntü seviyesini ifade ediyor.

Öncesinde Samsung S23 Ultra kamera özellikleri de ortaya çıkmıştı. S23 Ultra, 10MP 10x zoom sensör, 12MP ultra geniş açılı lens, 200MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak; en azından iddialar bu yönde. 200 megapiksel kamera ile çekilmiş örnek fotoğraf bile paylaşıldı.

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Samsung Galaxy S23 Ultra ekran özellikleri netleşiyor