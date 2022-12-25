Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench testinde! İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Geekbench 5 testleri ile kendisini unutturmamayı başaran Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus ve Samsung Galaxy S23 Ultra kendisinden daha çok söz ettirecek gibi duruyor. Bu yeni seri bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacak.

Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testi ile gündemde 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S23 Ultra sınandı: Geekbench 5 testi

Teste sokulan Galaxy S23 Ultra modelinin Android 13'e sahip olduğu öğrenildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonundan güç aldığı tahmin edilen Galaxy S23 Ultra'nın testlerden aldığı puanlar belli oldu: 1566 (tek çekirdek) ve 5179 (çok çekirdek).

Bu sonucun pratikteki karşılığını görmek için gün saymaya devam eden kullanıcılar kısa bir süre önce Galaxy S23 ailesinin imza renkleri hakkında bilgi edinmişti. Galaxy S23 Ultra'nın imza rengi yeşil olacak.

S23 serisinin tasarım açısından S22 serisine çok benzeyeceği konuşuluyor. Bu bağlamda Samsung'un dış görünüşten çok donanımların performansına odaklandığını söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testi ile karşımızda