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    Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench testinde! İşte sonuçlar

    Daha önce Samsung Galaxy S23'ün sınandığını görmüştük. Şimdi ise Samsung Galaxy S23 Ultra ile Geekbench 5 testi ikilisinin bir araya geldiği görüldü. İşte merak edilen veriler:
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    Samsung Galaxy S23 Ultra konsept tasarımı Tam Boyutta Gör
    Geekbench 5 testleri ile kendisini unutturmamayı başaran Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus ve Samsung Galaxy S23 Ultra kendisinden daha çok söz ettirecek gibi duruyor. Bu yeni seri bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra sınandı: Geekbench 5 testi

    Teste sokulan Galaxy S23 Ultra modelinin Android 13'e sahip olduğu öğrenildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonundan güç aldığı tahmin edilen Galaxy S23 Ultra'nın testlerden aldığı puanlar belli oldu: 1566 (tek çekirdek) ve 5179 (çok çekirdek).

    Bu sonucun pratikteki karşılığını görmek için gün saymaya devam eden kullanıcılar kısa bir süre önce Galaxy S23 ailesinin imza renkleri hakkında bilgi edinmişti. Galaxy S23 Ultra'nın imza rengi yeşil olacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testi
    S23 serisinin tasarım açısından S22 serisine çok benzeyeceği konuşuluyor. Bu bağlamda Samsung'un dış görünüşten çok donanımların performansına odaklandığını söyleyebiliriz.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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