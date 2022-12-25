Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench testinde! İşte sonuçlar

Samsung Galaxy S23 Ultra sınandı: Geekbench 5 testi
Teste sokulan Galaxy S23 Ultra modelinin Android 13'e sahip olduğu öğrenildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonundan güç aldığı tahmin edilen Galaxy S23 Ultra'nın testlerden aldığı puanlar belli oldu: 1566 (tek çekirdek) ve 5179 (çok çekirdek).
Bu sonucun pratikteki karşılığını görmek için gün saymaya devam eden kullanıcılar kısa bir süre önce Galaxy S23 ailesinin imza renkleri hakkında bilgi edinmişti. Galaxy S23 Ultra'nın imza rengi yeşil olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d