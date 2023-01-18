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    Galaxy S23 Ultra özellikleri resmileşti: Galaxy S23 serisinin fiyatları belli oldu

    Samsung’un 1 Şubat’ta düzenleyeceği etkinliğe tam olarak iki hafta gibi bir süre kalmışken firmanın Galaxy S23 serisinin tamamı sızdı. Galaxy S23 Ultra’nın resmileşen özellikleri karşınızda:
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    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın tüm özellikleri resmi olarak sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 serisi sızıntılardan nasibi almış gibi görünüyor. Zira bir süre önce Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra’nın tüm özellikleri resmi basın görselleri aracılığıyla ortaya çıkmış durumda. Daha önce ortaya çıkan bilgilerin büyük çoğunluğu böylece doğrulanmış oldu diyebiliriz. Öte yandan bazı söylenen özelliklerin ise telefonda olmayacağını görmekteyiz. Bunlar arasında LPDDR5X ve Wi-Fi 7 yer alıyor.

    Galaxy S23 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç Dynamic AMOLED, Quad HD+, 1-120Hz, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 
    • Bellek:8/12GB RAM
    • Depolama:256GB/512GB/1TB 
    • Arka Kamera: 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 10MP 3X telefotu, 10MP 10X periskop
    • Ön Kamera: 12MP 
    • Pil: 5000mAh 45W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı OneUI 5.0

    Galaxy S23 Ultra’nın resmi teknik özellikleri Samsung Fransa'dan alınan görseller aracılığıyla doğrulanmış durumda. Buna göre Samsung Galaxy S23 Ultra, 6,8 inçlik HDR10+ destekli Infinity-O ekran ile gelecek. Dinamik AMOLED 2X olarak adlandırılan bu ekran, iPhone 14 Pro modellerinde olan 1-120Hz dinamik yenileme hızına sahip olacak ve Quad HD+ (3088x1440p) çözünürlük sunacak. Ek olarak bu ekran Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak.

    Telefona TSMC tarafından 4nm’de üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi güç verecek. Bu kas gücüne 8 GB / 12 GB RAM eşlik edecek. Depolama tarafında ise 256GB/512GB ve 1TB seçenekleri sunulacak. Burada dikkat çeken şey belleklerin LPDDR5 olarak nitelendirilmiş olması. Önceki bilgiler LPDDR5X belleklerin kullanılacağını gösteriyordu. Öte yandan ekran altı parmak izi okuyucu, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, IP68 sertifikası, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi bu modelde de olacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın tüm özellikleri resmi olarak sızdı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafına geldiğimizde ise önceki bilgilerin bu sefer resmi olarak da onaylandığını görmekteyiz. Galaxy S23 Ultra, 200 MP f/1.7 OIS destekli ana kamera, 12MP ultra geniş açılı f/2.2 ikinci kamera, 3X optik zoomlu 10MP f/2.4 OIS’li telefoto kamera, 10x optik ve 100x Space Zoom yapabilen 10 MP f/4.9 OIS’li periskop kamera ile gelecek. Telefonun ön tarafında ise 12 MP HDR10+ destekli özçekim kamerası yer alacak. Galaxy S23 Ultra bu kameralar ile 30 fps'de 8K video kaydı, 60 fps'de 4k video (arka ve ön kameralar) yapabilecek.

    Tüm bunların yanında Galaxy S23 Ultra, 5000mAh boyutunda bir bataryayı bünyesinde barındıracak. Bu pil 45W hızlı şarjı desteklerken 10W kablosuz şarj desteğine de sahip olacak. 163.4 x 78.1 x 8.9mm ebatlarında olan Galaxy S23 Ultra’nın ağırlığı ise 233 gram olacak. Telefon kutudan diğer aile üyeleri gibi Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkacak. Üç akıllı telefonun da bağlantı özellikleri arasında 5G, çift SIM kart yuvası, eSIM, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta.

    Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra muhtemel fiyatları

    DH      

     Temel

    Plus

    Ultra

    Galaxy S20

    999 dolar

    1.199 dolar

    1.399 dolar

    Galaxy S21

    799 dolar

    999 dolar

    1.199 dolar

    Galaxy S22

    799 dolar

    999 dolar

    1.199 dolar

    Galaxy S23

    899 dolar

    1.099 dolar

    1.299 dolar

    Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra fiyatları tarafında ise henüz resmi bir bilgi yok ancak çeşitli kaynaklar bir fiyat artışının olduğunu doğruluyor. 9To5Google'a göre Samsung, ABD genelinde Galaxy S23 serisinin fiyatını 100 dolar artıracak. Buna göre Galaxy S23, 899 dolar; Galaxy S23+, 1.099 dolar ve Galaxy S23 Ultra, 1.299 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy S22 ve S21 serisi sırasıyla 799 dolar, 999 dolar ve 1.199 dolar fiyata sahipti. Daha eski Galaxy S23 serisi ise sırasıyla 999 dolar, 1.199 dolar ve 1.399 dolar fiyat ile çıkmıştı.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/official-galaxy-s23-ultra-specifications-leak-images/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-price-jump/
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