Samsung Galaxy S24'ün ekran bilgileri sızdı: Tüm telefonlar gelişmiş ekranla geliyor!

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Samsung Galaxy S24 serisinin ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler sızdı. Elde edilen bilgilere göre serinin bütün modelleri ekran kalitesi anlamında birbirlerine yakınlaşacaklar. Görünüşe göre Koreli firma en son teknoloji ekranlarını sadece Galaxy 24 Ultra'da değil Galaxy 24 ve Galaxy 24+'da kullanacak.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Twitter (X)'da Samsung sızıntılarıyla meşhur bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre her üç model de LTPO M13 ekrana ve 2500 nits pik parlaklığa sahip olacak. Daha önceleri LTPO ve yüksek parlaklık gibi özellikler sadece Ultra modellerde bulunuyordu. Bu durumda bütün S24 serilerinde değişken yenileme hızı olacağı anlamına geliyor. Ekranları ayıran tek fark sahip oldukları çözünürlük olacak. Samsung'un amiral gemisindeki bütün modellerde en iyi ekranlarını kullanma kararının kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacağı şüphesiz.

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