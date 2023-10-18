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    Samsung Galaxy S24'ün ekran bilgileri sızdı: Tüm telefonlar gelişmiş ekranla geliyor!

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 serisinin ekran özellikleriyle ilgili bilgiler sızdı. Serideki tüm telefonlar en yeni LTPO M13 ekrana ve 2500 nits parlaklığa sahip olacak.

    Samsung Galaxy S24'ün ekran bilgileri sızdı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S24 serisinin ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler sızdı. Elde edilen bilgilere göre serinin bütün modelleri ekran kalitesi anlamında birbirlerine yakınlaşacaklar. Görünüşe göre Koreli firma en son teknoloji ekranlarını sadece Galaxy 24 Ultra'da değil Galaxy 24 ve Galaxy 24+'da kullanacak.

    Twitter (X)'da Samsung sızıntılarıyla meşhur bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre her üç model de LTPO M13 ekrana ve 2500 nits pik parlaklığa sahip olacak. Daha önceleri LTPO ve yüksek parlaklık gibi özellikler sadece Ultra modellerde bulunuyordu. Bu durumda bütün S24 serilerinde değişken yenileme hızı olacağı anlamına geliyor. Ekranları ayıran tek fark sahip oldukları çözünürlük olacak. Samsung'un amiral gemisindeki bütün modellerde en iyi ekranlarını kullanma kararının kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacağı şüphesiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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