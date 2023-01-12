Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra için ilk bilgiler geldi: 150x yakınlaştırma sunacak

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi Samsung Galaxy S23 serisinin duyurusuna haftalar kala, Galaxy S24 serisinden yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bugün tanınan sızıntı kaynağı RGcloudS, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra'nın kamera detaylarına açıklık getirdi. Bir sonraki amiral gemisi cihazlar neler sunacak? İşte detaylar

Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra'dan ilk bilgiler geldi

Bildirilenlere göre Galaxy S24 Ultra, 4.nesil optikli bir telefoto kameraya ve f2.5 ile f.9 arasında bir diyafram açıklığına sahip olacak. Bunların her ikisi de, yeni amiral gemisinin 150x zoom ile fotoğraf çekmesini sağlayacak. Bu değerin Galaxy S22'deki 100x Space Zoom'a kıyasla yüzde 50 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca ilginç bir şekilde, Galaxy S24’te yer alacak telefoto kameranın değişken yakınlaştırma yeteneğine sahip olacağı bildiriliyor. Geçen ay LG Innotek, 4x'ten 9x'e sürekli zum aralığı sunabilen bir telefoto kamera lensini duyurmuştu. Muhtemel olarak Galaxy S24 modelinde de benzer bir sensör bizleri karşılayacak.

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Öte yandan sızıntı kaynağı, Galaxy S24'teki telefoto kameranın önceki modele göre önemli ölçüde daha iyi yakınlaştırma özelliği sunmasına rağmen, yine de Xiaomi Mi 13 Ultra'daki kadar iyi olmayacağını söylüyor. Zira Xiaomi, Ultra modellerinde iddialı kamera tasarımlarına yöneliyor. Bu nedenle Xiaomi 13 Ultra'nın Samsung'un işlerini zorlaştıracağını söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra için ilk bilgiler geldi!