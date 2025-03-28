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    Samsung Galaxy S25 Edge canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni telefonu Galaxy S25 Edge'in üretim örnekleri paylaşıldı. İşte ultra ince tasarımıyla Samsung Galaxy S25 Edge...    
    Samsung Galaxy S25 Edge canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı
    Samsung'un bu yıl birçok önemli yeniliğe imza atması bekleniyor. Bunlar arasında Project Moohan ve 2025'te tanıtılması planlanan katlanabilir üç panelli telefon da bulunuyor. Ancak şu an tüm dikkatler, ultra ince tasarımıyla öne çıkan Galaxy S25 Edge modeline çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25 Edge'e ait bazı yeni görüntüler paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S25 Edge canlı olarak görüntülendi

    Samsung'un Nisan ayında tanıtacağı Galaxy S25 Edge, bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılarla büyük ölçüde doğrulanmış durumda. Son olarak, Koreli bir YouTuber tarafından paylaşılan görüntüler, cihaza dair çok daha net bir görüntü sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre Samsung, alışılagelmiş tasarım dilinden uzaklaşarak daha cesur bir yaklaşım benimsiyor. Daha önce modelin 6.4 mm kalınlığında olacağı belirtilmişti. Ancak yeni görüntülerde bu rakamın 5.48 mm gibi çok daha ince bir yapıda olduğunu görüyoruz. Öte yandan telefonun sağ çerçevesinde ses açma-kısma ve güç tuşları, alt bölümde ise USB-C portu ve SIM girişi bulunuyor.

    Samsung'un Galaxy S25 Edge'i Titanium Ice Blue, Titanium Jet Black ve Titanium Silver olmak üzere üc farklı renk seçeneğiyle sunması bekleniyor. Bu renklerin resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Fiyat konusunda ise 256GB depolama alanına sahip model için 1.020 dolar seviyesine işaret edilmişti. Dolayısıyla Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlandığını görmemiz muhtemel.

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    TheJudgé 1 gün önce

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