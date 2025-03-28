Samsung Galaxy S25 Edge canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Samsung'un Nisan ayında tanıtacağı Galaxy S25 Edge, bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılarla büyük ölçüde doğrulanmış durumda. Son olarak, Koreli bir YouTuber tarafından paylaşılan görüntüler, cihaza dair çok daha net bir görüntü sunuyor.
Samsung'un Galaxy S25 Edge'i Titanium Ice Blue, Titanium Jet Black ve Titanium Silver olmak üzere üc farklı renk seçeneğiyle sunması bekleniyor. Bu renklerin resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Fiyat konusunda ise 256GB depolama alanına sahip model için 1.020 dolar seviyesine işaret edilmişti. Dolayısıyla Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlandığını görmemiz muhtemel.
Joe bidenden iyi yürüyo