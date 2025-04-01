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    Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S25 Edge için geri sayım resmen başladı. Şimdi ise ultra ince tasarımıyla öne çıkacak modelin çıkış tarihi paylaşıldı.
    Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisini tanıttı. Ancak etkinlikte yalnızca prototipleri gösterilen Galaxy S25 Edge modeli hakkında belirsizlik sürüyordu. Şimdi ise bu perde yavaş yavaş aralanmaya başlıyor. Galaxy S25 Edge için çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. 

    Nisan ayında geliyor

    Son raporlara göre Galaxy S25 Edge, Nisan ayında resmî olarak piyasaya sürülecek. Twitter’da @chunvn8888 tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, 15 Nisan’da duyurulacak ve Vietnam’da MWG (Mobile World) mağazalarına özel olarak satışa sunulacak. Bu tarih, daha önce Kore için belirtilen 16 Nisan bilgisiyle de örtüşüyor. Peki Galaxy S25 Edge neler sunacak?

    Samsung Galaxy S25 Edge’in Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile geleceği biliniyor. Arka kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çift sensörlü bir kurulum bekleniyor. Ayrıca Galaxy S25 Edge’in kalınlığının Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince yapı bazı donanım fedakarlıklarını da beraberinde getiriyor. 

    Batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraların iki sensöre indirgenmesi bu durumun başlıca sonuçları arasında. Ayrrıca Samsung’un üretim hacmini sınırlı tutacağı belirtiliyor.

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    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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