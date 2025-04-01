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Tam Boyutta Gör Samsung, Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisini tanıttı. Ancak etkinlikte yalnızca prototipleri gösterilen Galaxy S25 Edge modeli hakkında belirsizlik sürüyordu. Şimdi ise bu perde yavaş yavaş aralanmaya başlıyor. Galaxy S25 Edge için çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

Nisan ayında geliyor

Son raporlara göre Galaxy S25 Edge, Nisan ayında resmî olarak piyasaya sürülecek. Twitter’da @chunvn8888 tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, 15 Nisan’da duyurulacak ve Vietnam’da MWG (Mobile World) mağazalarına özel olarak satışa sunulacak. Bu tarih, daha önce Kore için belirtilen 16 Nisan bilgisiyle de örtüşüyor. Peki Galaxy S25 Edge neler sunacak?

Samsung Galaxy S25 Edge’in Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile geleceği biliniyor. Arka kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çift sensörlü bir kurulum bekleniyor. Ayrıca Galaxy S25 Edge’in kalınlığının Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince yapı bazı donanım fedakarlıklarını da beraberinde getiriyor.

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Batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraların iki sensöre indirgenmesi bu durumun başlıca sonuçları arasında. Ayrrıca Samsung’un üretim hacmini sınırlı tutacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi ortaya çıktı