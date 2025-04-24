Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi sızdırıldı

Ön siparişler 14 Mayıs'ta başlayabilir
Samsung'un 13 Mayıs'ta planladığı bir etkinlikte Galaxy S25 Edge'i duyurması bekleniyor. Fnnews tarafından aktarılan bilgilere göre cihaz, lansmandan bir gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Ön sipariş süreci 20 Mayıs’ta sona erecek. İlk etapta yalnızca Güney Kore ve Çin’de satışa sunulacak modelin, daha sonra ABD pazarında da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Diğer ülkeler içinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca modelin ilk üretim hedefi yalnızca 40.000 adetle sınırlı olacak. Bu da stok sorunlarına yol açabilir.
Galaxy S25 Edge beklenen özellikler
Galaxy S25 Edge’in daha önce sızdırılan bilgilerinde Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyordu. Kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü bir yapı öne çıkıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise inceliği. Z Fold 6’nın yalnızca bir yarısı kadar kalınlığa sahip olan model, oldukça kompakt bir cihaz olacak.
Yakın zamanda yayınlanan ve sonradan silinen kısa bir video, cihazın kalınlığı ve bazı donanımsal özelliklerine dair ipuçları vermişti. Ancak Samsung’un bu model için neden yalnızca üç pazarı hedeflediği net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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ÇÖP