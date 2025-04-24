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    Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi sızdırıldı

    Bu yılın en merak edilen telefonlarından Galaxy S25 Edge için geri sayım resmen başladı. Yeni bir sızıntıda akıllı telefonun çıkış tarihi paylaşıldı. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisine ait dördüncü model olan Galaxy S25 Edge için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce yalnızca prototipleri görücüye çıkan modelin, ayrı bir Unpacked etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor. Peki Galaxy S25 Edge ne zaman tanıtılacak? İşte beklenen tarih...

    Ön siparişler 14 Mayıs'ta başlayabilir

    Samsung'un 13 Mayıs'ta planladığı bir etkinlikte Galaxy S25 Edge'i duyurması bekleniyor. Fnnews tarafından aktarılan bilgilere göre cihaz, lansmandan bir gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Ön sipariş süreci 20 Mayıs’ta sona erecek. İlk etapta yalnızca Güney Kore ve Çin’de satışa sunulacak modelin, daha sonra ABD pazarında da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Diğer ülkeler içinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca modelin ilk üretim hedefi yalnızca 40.000 adetle sınırlı olacak. Bu da stok sorunlarına yol açabilir.

    Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

    Galaxy S25 Edge’in daha önce sızdırılan bilgilerinde Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyordu. Kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü bir yapı öne çıkıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise inceliği. Z Fold 6’nın yalnızca bir yarısı kadar kalınlığa sahip olan model, oldukça kompakt bir cihaz olacak.

    Yakın zamanda yayınlanan ve sonradan silinen kısa bir video, cihazın kalınlığı ve bazı donanımsal özelliklerine dair ipuçları vermişti. Ancak Samsung’un bu model için neden yalnızca üç pazarı hedeflediği net değil. 

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    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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