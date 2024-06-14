Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi Samsung, temel Galaxy S modellerinin pil kapasitesinde küçük artışlara imza atıyor. Hatta S20 ve S21'de karşımıza çıkan 4.000mAh'ın ardından, S22'de 3.700mAh, S23 ile 3.900mAh ve son olarak 4.000mAh'a ulaşıldı. Son raporlar ise, yaklaşmakta olan Galaxy S25 modelinde de benzer bir kapasiteye işaret ediyor.
Buna göre Galaxy S25'te 4.000mAh pil kapasitesi ile karşılaşacağız. Bu da herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Diğer modellerin pil kapasitesi ise şu an için netleşmiş değil. Ancak son yıllarda çoğu üretici 4.500 ve 5.000mAh kapasiteleri standart hale getirdi. Dolayısıyla Galaxy S25 her ne kadar temel model olsa da, kullanıcıları üzebilir.
Kaçıranlar için Galaxy S25 modelinin Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 platformundan güç alacağı söyleniyor. Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteği sunulacağı yönünde. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Tabi ki AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.