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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S25 modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı. Serinin temel modeli, kullanıcıları üzebilir. İşte detaylar...  
    Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı: Değişim yok Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bunlardan en büyüğü Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu tartışma sonlanmadan Galaxy S25 modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı. Samsung, herhangi bir artış planlamıyor.

    Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı

    Bildiğiniz gibi Samsung, temel Galaxy S modellerinin pil kapasitesinde küçük artışlara imza atıyor. Hatta S20 ve S21'de karşımıza çıkan 4.000mAh'ın ardından, S22'de 3.700mAh, S23 ile 3.900mAh ve son olarak 4.000mAh'a ulaşıldı. Son raporlar ise, yaklaşmakta olan Galaxy S25 modelinde de benzer bir kapasiteye işaret ediyor.

    Buna göre Galaxy S25'te 4.000mAh pil kapasitesi ile karşılaşacağız. Bu da herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Diğer modellerin pil kapasitesi ise şu an için netleşmiş değil. Ancak son yıllarda çoğu üretici 4.500 ve 5.000mAh kapasiteleri standart hale getirdi. Dolayısıyla Galaxy S25 her ne kadar temel model olsa da, kullanıcıları üzebilir. 

    Kaçıranlar için Galaxy S25 modelinin Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 platformundan güç alacağı söyleniyor. Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteği sunulacağı yönünde. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Tabi ki AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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