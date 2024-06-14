Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bunlardan en büyüğü Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu tartışma sonlanmadan Galaxy S25 modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı. Samsung, herhangi bir artış planlamıyor.

Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Samsung, temel Galaxy S modellerinin pil kapasitesinde küçük artışlara imza atıyor. Hatta S20 ve S21'de karşımıza çıkan 4.000mAh'ın ardından, S22'de 3.700mAh, S23 ile 3.900mAh ve son olarak 4.000mAh'a ulaşıldı. Son raporlar ise, yaklaşmakta olan Galaxy S25 modelinde de benzer bir kapasiteye işaret ediyor.

Buna göre Galaxy S25'te 4.000mAh pil kapasitesi ile karşılaşacağız. Bu da herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Diğer modellerin pil kapasitesi ise şu an için netleşmiş değil. Ancak son yıllarda çoğu üretici 4.500 ve 5.000mAh kapasiteleri standart hale getirdi. Dolayısıyla Galaxy S25 her ne kadar temel model olsa da, kullanıcıları üzebilir.

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Kaçıranlar için Galaxy S25 modelinin Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 platformundan güç alacağı söyleniyor. Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteği sunulacağı yönünde. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Tabi ki AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Samsung Galaxy S25 pil kapasitesi ortaya çıktı: Değişim yok