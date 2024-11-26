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Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin tepe modeli olan Galaxy S25 Ultra ilk defa canlı olarak görüntülendi.

Galaxy S25 Ultra çalışır halde görüntülendi

Galaxy S25 Ultra'ya yönelik daha önceki sızıntılarda telefonun tasarımı ortaya çıkmıştı. Önceki modele göre yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olan telefon bir Reddit kullanıcısı tarafından videoya alınarak yayınlandı. Kullanıcı daha sonra hesabını sildi.

Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan videosundaki cihazın erken üretim aşamasına mı ait olduğu yoksa prototip bir cihaz mı olduğu bilinmiyor. 10 saniyelik kısa videoda telefonun titanyum çerçeveleri, siyah halkalı kamera lensleri ve yeni One UI 7 kullanıcı arayüzü net bir şekilde görülüyor.

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Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ekrana ve önceki modelden biraz daha ince bir gövdeye sahip olacak. Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın canlı videosu ilk defa ortaya çıktı