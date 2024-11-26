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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın canlı videosu ilk defa ortaya çıktı

    Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin tepe modeli olan Galaxy S25 Ultra ilk defa çalışır halde canlı olarak görüntülendi.
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın canlı videosu ilk defa ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin tepe modeli olan Galaxy S25 Ultra ilk defa canlı olarak görüntülendi.

    Galaxy S25 Ultra çalışır halde görüntülendi

    Galaxy S25 Ultra'ya yönelik daha önceki sızıntılarda telefonun tasarımı ortaya çıkmıştı. Önceki modele göre yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olan telefon bir Reddit kullanıcısı tarafından videoya alınarak yayınlandı. Kullanıcı daha sonra hesabını sildi.

    Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan videosundaki cihazın erken üretim aşamasına mı ait olduğu yoksa prototip bir cihaz mı olduğu bilinmiyor. 10 saniyelik kısa videoda telefonun titanyum çerçeveleri, siyah halkalı kamera lensleri ve yeni One UI 7 kullanıcı arayüzü net bir şekilde görülüyor.

    Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ekrana ve önceki modelden biraz daha ince bir gövdeye sahip olacak. Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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