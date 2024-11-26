Samsung Galaxy S25 Ultra'nın canlı videosu ilk defa ortaya çıktı

Galaxy S25 Ultra çalışır halde görüntülendi
Galaxy S25 Ultra'ya yönelik daha önceki sızıntılarda telefonun tasarımı ortaya çıkmıştı. Önceki modele göre yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olan telefon bir Reddit kullanıcısı tarafından videoya alınarak yayınlandı. Kullanıcı daha sonra hesabını sildi.
Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan videosundaki cihazın erken üretim aşamasına mı ait olduğu yoksa prototip bir cihaz mı olduğu bilinmiyor. 10 saniyelik kısa videoda telefonun titanyum çerçeveleri, siyah halkalı kamera lensleri ve yeni One UI 7 kullanıcı arayüzü net bir şekilde görülüyor.
Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ekrana ve önceki modelden biraz daha ince bir gövdeye sahip olacak. Kamera kısmında, Galaxy S25 Ultra'nın selefi S24 Ultra ile benzer bir yapı sunması bekleniyor. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği de mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.