Galaxy S25 Ultra’nın kamera detayları meraklılarını fazlasıyla heyecanlandıracak

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Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 Ultra modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi olarak lanse edilecek bu model, tasarımından kamerasına kadar birçok alanda önemli yenilikler sunacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, kamerasıyla yine dikkatleri üzerine çekecek

Galaxy S25 Ultra'nın, özellikle kamera teknolojisinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Yeni ultrawide lensin, 1/2.76 inç boyutundaki JN1 sensörünün geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı ve bu sayede 50 MP çözünürlük sunacağı konuşuluyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra modelinin ultrawide kamerası, 1/2.52 inç boyutunda ve 12 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanıyordu. Ayrıca, telefoto kameralardan biri için de 1/3 inç boyutunda ISOCELL sensörünün tercih edileceği, bu sayede zoom yapılan fotoğraflarda daha iyi netlik ve stabilite sağlanacağı belirtiliyor.

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Samsung Mobil Deneyimi (MX) Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Galaxy S25 serisinin kamera ve ekran özelliklerinde önemli yükseltmelerle geleceğini vurguladı. Ayrıca, bu serinin, yapay zeka performansını artırmak için en iyi uygulama işlemcisi (AP) ve belleği içereceğini belirtti. Araujo, "S serisi cihazlarımızın donanımını sürekli olarak geliştiriyoruz. Özellikle kamera ve ekran özelliklerinde en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Galaxy S25, bu alanda en iyi yeniliklerle piyasaya çıkacak," dedi.

Exynos 2500 yonga setinin Galaxy S25 serisinde kullanılacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, endüstri uzmanları serinin birçok bölgede Exynos yonga seti ile güçlendirilmiş modellerinin olacağına inanıyor.

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