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    Galaxy S25 Ultra’nın kamera detayları meraklılarını fazlasıyla heyecanlandıracak

    Samsung’un S serisindeki en iyi güçlü cihazı olması beklenen Galaxy S25 Ultra’nın bu defa da kamera performansına ilişkin detayları sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bilinen özellikleri.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 Ultra modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi olarak lanse edilecek bu model, tasarımından kamerasına kadar birçok alanda önemli yenilikler sunacak gibi görünüyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra, kamerasıyla yine dikkatleri üzerine çekecek

    Galaxy S25 Ultra'nın, özellikle kamera teknolojisinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Yeni ultrawide lensin, 1/2.76 inç boyutundaki JN1 sensörünün geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı ve bu sayede 50 MP çözünürlük sunacağı konuşuluyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra modelinin ultrawide kamerası, 1/2.52 inç boyutunda ve 12 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanıyordu. Ayrıca, telefoto kameralardan biri için de 1/3 inç boyutunda ISOCELL sensörünün tercih edileceği, bu sayede zoom yapılan fotoğraflarda daha iyi netlik ve stabilite sağlanacağı belirtiliyor.

    Samsung Mobil Deneyimi (MX) Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Galaxy S25 serisinin kamera ve ekran özelliklerinde önemli yükseltmelerle geleceğini vurguladı. Ayrıca, bu serinin, yapay zeka performansını artırmak için en iyi uygulama işlemcisi (AP) ve belleği içereceğini belirtti. Araujo, "S serisi cihazlarımızın donanımını sürekli olarak geliştiriyoruz. Özellikle kamera ve ekran özelliklerinde en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Galaxy S25, bu alanda en iyi yeniliklerle piyasaya çıkacak," dedi.

    Exynos 2500 yonga setinin Galaxy S25 serisinde kullanılacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, endüstri uzmanları serinin birçok bölgede Exynos yonga seti ile güçlendirilmiş modellerinin olacağına inanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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