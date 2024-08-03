Galaxy S25 Ultra’nın kamera detayları meraklılarını fazlasıyla heyecanlandıracak

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 Ultra modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin yeni amiral gemisi olarak lanse edilecek bu model, tasarımından kamerasına kadar birçok alanda önemli yenilikler sunacak gibi görünüyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra, kamerasıyla yine dikkatleri üzerine çekecek
Galaxy S25 Ultra'nın, özellikle kamera teknolojisinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Yeni ultrawide lensin, 1/2.76 inç boyutundaki JN1 sensörünün geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı ve bu sayede 50 MP çözünürlük sunacağı konuşuluyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S24 Ultra modelinin ultrawide kamerası, 1/2.52 inç boyutunda ve 12 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanıyordu. Ayrıca, telefoto kameralardan biri için de 1/3 inç boyutunda ISOCELL sensörünün tercih edileceği, bu sayede zoom yapılan fotoğraflarda daha iyi netlik ve stabilite sağlanacağı belirtiliyor.
Samsung Mobil Deneyimi (MX) Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı konferans görüşmesinde, Galaxy S25 serisinin kamera ve ekran özelliklerinde önemli yükseltmelerle geleceğini vurguladı. Ayrıca, bu serinin, yapay zeka performansını artırmak için en iyi uygulama işlemcisi (AP) ve belleği içereceğini belirtti. Araujo, "S serisi cihazlarımızın donanımını sürekli olarak geliştiriyoruz. Özellikle kamera ve ekran özelliklerinde en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Galaxy S25, bu alanda en iyi yeniliklerle piyasaya çıkacak," dedi.
Exynos 2500 yonga setinin Galaxy S25 serisinde kullanılacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, endüstri uzmanları serinin birçok bölgede Exynos yonga seti ile güçlendirilmiş modellerinin olacağına inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.