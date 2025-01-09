Samsung Galaxy S25 Ultra tüm detaylarıyla ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 Ultra neler sunacak?
Roland Quandt'ın paylaşımına göre Galaxy S25 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X LTPO ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin, değişken yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklığı ve HDR10+ desteği ile sunulacağını söyleyelim. İddiaya göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak.
Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutlarında ve 219 g ağırlığında olacağı belirtiliyor. Bunun Galaxy S24 Ultra için 162.3 x 79 x 8.6 mm 232gr seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla biraz daha uzun, daha dar, ince ve hafif olacak.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Daha önce paylaşılan basın görsellerine göre Galaxy S25 ailesinin 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu görüntülerde seriye ait dördüncü bir cihaz da doğrulandı. Bu kuvvetle muhtemel Galaxy S25 Slim olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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