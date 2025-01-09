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    Samsung Galaxy S25 Ultra tüm detaylarıyla ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 serisinin amiral gemisi modeli Galaxy S25 Ultra, tüm detaylarıyla netleşti. İşte beklenen özellikler, çıkış tarihi ve daha fazlası...         
    Samsung Galaxy S25 Ultra tüm detaylarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S25 Ultra tüm ayrıntılarıyla netleşti. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra neler sunacak?

    Roland Quandt'ın paylaşımına göre Galaxy S25 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X LTPO ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin, değişken yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklığı ve HDR10+ desteği ile sunulacağını söyleyelim. İddiaya göre Galaxy S25 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak.

    Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutlarında ve 219 g ağırlığında olacağı belirtiliyor. Bunun Galaxy S24 Ultra için 162.3 x 79 x 8.6 mm 232gr seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla biraz daha uzun, daha dar, ince ve hafif olacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra tüm detaylarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    S25 Ultra, kutusundan Android 15 tabanlı One UI 7.0 ve 12GB/256 GB, 16GB/512 GB ve 16GB/1 TB olmak üzere üç farklı RAM/depolama seçeneği ile çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Elite platformundan alacak telefona  45W kablolu şarjın yanı sıra 25W kablosuz şarj eşlik edecek. Bu da kablosuz şarj bölümünde 10W'lık bir artış anlamına geliyor.

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Daha önce paylaşılan basın görsellerine göre Galaxy S25 ailesinin 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu görüntülerde seriye ait dördüncü bir cihaz da doğrulandı. Bu kuvvetle muhtemel Galaxy S25 Slim olacak. 

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