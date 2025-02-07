Galaxy S26 serisi Exynos 2600 ile gelebilir: Geliştirme süreci yolunda gidiyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bugün piyasaya sürülen Galaxy S25 serisi, dünya genelinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanıyor. Şirket kendi geliştirdiği Exynos 2500 yonga setinin üretiminde yaşadığı problemlerden dolayı böyle bir karar aldı. Ancak Samsung, gelecek yıl Galaxy S26 serisiyle beraber kendi işlemcisine dönüş yapabilir.

Verim beklenenin üstünde

Güney Koreli The Bell'in haberine göre, Samsung gelecek sene için hazırladığı amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ün geliştirme sürecinde planlandığı gibi ilerliyor. Samsung'un 2nm (SF2) sürecinde üretilecek olan işlemcinin test üretiminde verimin %30'ün üzerinde olduğu belirtliyor. Bu değer düşük gibi görünse de, beklenen verimin üzerine çıkıldığı rapor ediliyor.

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İşler ters gitmezse, Exynos 2600'ün yılın ikinci yarısında seri üretime hazır hale getirilmesi ve son çeyrekte de seri üretimin başlaması hedefleniyor. Bu takvime göre, önümüzdeki senenin Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S26'da yeniden Exynos işlemcilerini görebiliriz.

Samsung'un System LSI bölümünün, Exynos 2500'deki gecikmelerin tekrar yaşanamaması için Exynos 2600'ün seri üretimine büyük kaynak aktardığı bildiriliyor. zamanında kaynak aktardığı bildiriliyor.

Samsung'un 2nm sürecinin, 3nm ile karşılaştırıldığında %12 daha yüksek performans ve %25 güç verimliliği sunacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy S26 serisi Exynos 2600 ile gelebilir!