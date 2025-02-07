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    Galaxy S26 serisi Exynos 2600 ile gelebilir: Geliştirme süreci yolunda gidiyor

    Samsung, Galaxy S26 serisiyle beraber yeniden Exynos işlemicilerine geçiş yapabilir. Exynos 2600'ün geliştirme sürecinin yolunda gittiği belirtiliyor.          
    Samsung Galaxy S26 serisi Exynos 2600 ile gelebilir! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bugün piyasaya sürülen Galaxy S25 serisi, dünya genelinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanıyor. Şirket kendi geliştirdiği Exynos 2500 yonga setinin üretiminde yaşadığı problemlerden dolayı böyle bir karar aldı. Ancak Samsung, gelecek yıl Galaxy S26 serisiyle beraber kendi işlemcisine dönüş yapabilir.

    Verim beklenenin üstünde

    Güney Koreli The Bell'in haberine göre, Samsung gelecek sene için hazırladığı amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ün geliştirme sürecinde planlandığı gibi ilerliyor. Samsung'un 2nm (SF2) sürecinde üretilecek olan işlemcinin test üretiminde verimin %30'ün üzerinde olduğu belirtliyor. Bu değer düşük gibi görünse de, beklenen verimin üzerine çıkıldığı rapor ediliyor.

    İşler ters gitmezse, Exynos 2600'ün yılın ikinci yarısında seri üretime hazır hale getirilmesi ve son çeyrekte de seri üretimin başlaması hedefleniyor. Bu takvime göre, önümüzdeki senenin Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S26'da yeniden Exynos işlemcilerini görebiliriz.

    Samsung'un System LSI bölümünün, Exynos 2500'deki gecikmelerin tekrar yaşanamaması için Exynos 2600'ün seri üretimine büyük kaynak aktardığı bildiriliyor. zamanında kaynak aktardığı bildiriliyor.

    Samsung'un 2nm sürecinin, 3nm ile karşılaştırıldığında %12 daha yüksek performans ve %25 güç verimliliği sunacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202502061542014040107638 https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s26_series_could_return_to_exynos-news-66435.php
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 19 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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