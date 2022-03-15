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    Samsung Galaxy Tab S8 serisi de Geekbench’den çıkarılıyor

    Samsung Galaxy Tab S8 amiral gemisi tablet serisinde de oyun odaklı performans optimizasyonu yapan GOS yazılımı mevcut olduğu için Geekbench listelerinden çıkarılıyor.
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    Samsung Galaxy Tab S8
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    Samsung’un Galaxy S22 başta olmak üzere amiral gemisi serilerinde optimizasyon odaklı yazılımlarının sayısız uygulamanın performansını kısıtlaması sonrasında Geekbench listelerinden çıkarılması tabletlere de sıçradı. Galaxy Tab S8 serisi de sırada.

    Galaxy Tab S8 serisine Geekbench darbesi

    Performansla oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyen Geekbench benchmark yazılımı Galaxy Tab S8 serisini de radarına aldı. Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) yazılımının çalıştığı Galaxy Tab S8, S8 Plus ve S8 Ultra modelleri listeden çıkarılacak.

    Geekbench uygulamasının ismi Genshin Impact olarak değiştirildiğinde, sistem onu bir benchmark uygulaması olarak görmüyor ve tabletlerin skorları düşüyor. Normalde aldığı puanlar ise daha yüksek. Uygulama bunun üzerine Galaxy Tab S8 serisini kara listeye almış. Önceki tablet modellerinin ise bundan etkilenmediği görülmüş.

    GOS yazılımı aslında çeşitli parametreleri izleyerek sistemin ısınmasının ve tıkanmasının önüne geçiyor ancak oyun harici uygulamaların performansını kısıtladığı için ekrana yansıma kalitesini bile etkiliyor. Daha önce GOS yazılımını kullanıcılar kapatabiliyordu ancak son güncelleme ile bu devre dışı bırakılmıştı. Şimdi ise yeniden kapatma özelliği geri getirilecek.

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