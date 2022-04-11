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    Galaxy Tab S8 Ultra'nın dayanıklılık testi videosu paylaşıldı: Sonuçlar şaşırtıcı

    Samsung tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Galaxy Tab S8 Ultra, birçok farklı mobil cihaza dayanıklılık testi uygulayan ünlü Youtuber JerryRigEverything’in konuğu oldu.
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    Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dayanıklılık testine sokuldu
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    Samsung'un şimdiye kadarki en büyük tableti Galaxy Tab S8 Ultra, ünlü Youtuber JerryRigEverything tarafından dayanıklılık testine sokuldu.

    Paylaşılan videoda yer alan çizilme testinde metal çerçeveler ile korunan Galaxy Tab S8 Ultra'nın, Mohs sertlik ölçeğine göre altıncı seviyede çizilmeye başladığı ve yedinci seviyede ise ciddi çizikler oluştuğu görülüyor. Bununla birlikte cihazda bulunan ekran altı parmak izi okuyucusu, çiziklerden herhangi bir şekilde etkilenmiyor ve başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 

    Bükülme testinde ise biraz esnediği görülen ancak ince ve büyük boyutuna kıyasla sertliğini korumayı başaran tableti çakmak yardımı ile yanma testine sokan JerryRigEverything, cihaz ekranına 25 saniye ateş tutulduğunda kalıcı hasar oluştuğunu söylüyor. Yalnızca 5,5 mm kalınlığa ve 14,6 inç boyutlarında devasa bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Tab S8 Ultra'nın, şaşırtıcı sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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