Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy Tab S9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki Galaxy Tab S9 FE'nin temel ve FE Plus olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak OnLeaks tarafından, Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımını gösteren yeni basın görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy Tab S9 serisinin bütçe modeli neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Galaxy Tab S9 FE+ tasarımı belli oldu

Galaxy Tab S9 FE Plus'a baktığımızda, Tab S9 serisinin genel hatlarını koruyacak gibi görünüyor. Ancak kardeşi S9 FE'ye kıyasla çift kamera sensörü ile satışa çıkacağını görüyoruz. Bununla birlikte 254,3 x 165,8 x 6,7 mm ölçülerinde olan tabletin üst bölümünde güç tuşu ve hemen yanında ses açma ve kısma tuşları konumlandırılmış. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış öz çekim kamerası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S9 FE Plus hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlara göre ön yüzünde 12,4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Gücünü ise Exynos 1380 platformundan alacak cihaza, stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı eşlik edecek. Ayrıca Gri, Açık Yeşil, Açık Pembe ve Gümüş renk seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Tab S9 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri 1 gün önce eklendi

Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ancak Galaxy Tab S7 FE'nin Tab S7 serisinden neredeyse bir yıl sonra vitrine çıktığını hatırlatalım. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı!