Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

    Samsung Galaxy Tab S9 serisinin bütçe modeli Galaxy Tab S9 FE Plus'ın render görüntüleri yayınlandı. Peki yeni tablet beraberinde neler getiriyor? İşte bildiklerimiz.
    1
    Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy Tab S9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki Galaxy Tab S9 FE'nin temel ve FE Plus olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak OnLeaks tarafından, Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımını gösteren yeni basın görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy Tab S9 serisinin bütçe modeli neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    Galaxy Tab S9 FE+ tasarımı belli oldu

    Galaxy Tab S9 FE Plus'a baktığımızda, Tab S9 serisinin genel hatlarını koruyacak gibi görünüyor. Ancak kardeşi S9 FE'ye kıyasla çift kamera sensörü ile satışa çıkacağını görüyoruz. Bununla birlikte 254,3 x 165,8 x 6,7 mm ölçülerinde olan tabletin üst bölümünde güç tuşu ve hemen yanında ses açma ve kısma tuşları konumlandırılmış. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış öz çekim kamerası bulunuyor. 

    Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S9 FE Plus hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlara göre ön yüzünde 12,4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Gücünü ise Exynos 1380 platformundan alacak cihaza, stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı eşlik edecek. Ayrıca Gri, Açık Yeşil, Açık Pembe ve Gümüş renk seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor. 

    Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ancak Galaxy Tab S7 FE'nin Tab S7 serisinden neredeyse bir yıl sonra vitrine çıktığını hatırlatalım. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    icradan ev alanların yorumları egr beyaz duman tekstilde ortacı olmak zor mu steam hasarlı disk icloud yıllık satın alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız