Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus'ın tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Galaxy Tab S9 FE Plus'a baktığımızda, Tab S9 serisinin genel hatlarını koruyacak gibi görünüyor. Ancak kardeşi S9 FE'ye kıyasla çift kamera sensörü ile satışa çıkacağını görüyoruz. Bununla birlikte 254,3 x 165,8 x 6,7 mm ölçülerinde olan tabletin üst bölümünde güç tuşu ve hemen yanında ses açma ve kısma tuşları konumlandırılmış. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış öz çekim kamerası bulunuyor.
Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ancak Galaxy Tab S7 FE'nin Tab S7 serisinden neredeyse bir yıl sonra vitrine çıktığını hatırlatalım. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)