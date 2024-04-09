Samsung Galaxy Watch 4 yeniden geliyor

Tam Boyutta Gör Zaman zaman fiyat hassasiyeti olan tüketiciler için eski modelleri elden geçirerek yeniden piyasaya sunan Samsung, kısa süre önce Galaxy Tab S6 Lite modelini üçüncü kez satışa çıkarmıştı. Galaxy Watch 4 modeli bu planın yeni parçası oldu.

Galaxy Watch 4 mü Galaxy Watch FE mi?

Samsung’un bu yıl FE modellerine ağırlık vereceği biliniyor. Galaxy Z Fold FE, Galaxy Buds FE derken Galaxy Watch FE de gündeme gelmişti. Kaynaklar isimlendirme konusunda önemli bir değişiklik iletiyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi 2 hf. önce eklendi

Firma uygun fiyatlı akıllı saati için Galaxy Watch 4 (2024) isimlendirmesini tercih etti. Hatırlanacağı üzere Galaxy Watch 4 firmanın ilk Wear OS akıllı saati olmuştu ve oldukça beğenilmişti. Samsung’un büyük dokunuşlar yapmadan akıllı saati yeniden piyasaya sürmesi bekleniyor.

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